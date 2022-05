Le nouveau Playstation Plus fait déjà grincer les dents des joueurs en Asie

La refonte du Playstation Plus est disponible depuis quelques heures dans plusieurs pays asiatiques. L'occasion pour les joueurs de donner leurs premières impressions sur cette nouvelle formule. Et autant dire que les retours ne sont pas vraiment positifs, la faute à une politique tarifaire de Sony décrite comme scandaleuse.

Comme vous le savez peut-être, Sony va lancer en France ce 23 juin 2022 une toute nouvelle refonte du Playstation Plus. Cette fois-ci, les joueurs auront le choix entre trois formules distinctes, à savoir le Playstation Plus Essential, Extra et Premium dont les prix vont de 8,99 € à 16,99 € par mois.

Si la première formule propose les mêmes fonctionnalités et avantages que le PS Plus actuel, l'abonnement Extra inclut également les services du PS Now, en proposant notamment l'accès à 400 jeux issus des catalogues PS4 et PS5. Quant à la formule Premium, elle fait la part belle à la rétrocompatibilité en permettant d'accéder à une sélection de grands classiques du catalogue PS1, PS2, PS3 et PSP. C'est en tout cas ce que promet Sony.

Or, depuis ce mercredi 25 mai 2022, le nouveau Playstation Plus est disponible dans certains pays asiatiques. L'occasion pour nous de recueillir les premières impressions des joueurs. Et autant dire qu'elles ne sont pas vraiment positives.

Un nombre de jeux ridicule, loin de la promesse de Sony

En premier lieu, les joueurs dénoncent un nombre de jeux accessibles bien plus limité que celui promis par Sony. D'après l'utilisateur Slzyc sur Twitter, “nous n'avons que 12 jeux PS5, 5 jeux PSP et 4 jeux PS2. Pour le moment, le niveau Deluxe (ndlr : l'appellation de la formule Premium en Asie) ne vaut pas le coup”. Si c'est bel et bien le cas, on est loin des 400 jeux et plus promis par Sony.

Il faut rajouter à cela une politique tarifaire digne du scandale provoqué par les offres de précommandes d'Horizon Forbidden West. En effet, les joueurs abonnés au PS Plus actuel (sans PS Now) ont constaté que la durée de leur abonnement en cours était divisé par deux s'ils souhaitaient passer au PS Plus Premium.

Une politique tarifaire scandaleuse d'après les joueurs

En outre, les joueurs qui ont profité d'une réduction sur l'abonnement au PS Plus ont été “agréablement” surpris de voir que Sony exigeait le paiement de la différence pour pouvoir passer du PS Plus classique à la formule Extra ou Premium. En d'autres termes, si vous avez accumulé plusieurs années d'abonnement au PS Plus grâce à des offres promotionnelles, vous devrez payer la différence pour bénéficier des nouvelles formules.

Cette politique n'est pas une erreur et a été confirmée par Sony. “Puisque vous avez le Playstation Plus à prix réduit au moment de l'adhésion, il existe deux abonnements PS Plus qui ne peuvent pas bénéficier de réduction :

L'abonnement PS Plus acheté avec une remise

L'abonnement PS Plus acheté avec un code de remboursement

Par conséquent, si vous devez passer à un abonnement PS Plus de niveau 2 (Extra) ou 3 (Premium), vous devrez combler la différence entre le prix réduit précédent et le prix normal“, explique le constructeur nippon. Ne reste plus qu'à espérer que la gronde des joueurs asiatiques incitent Sony à changer de stratégie avant le lancement du nouveau service en France…