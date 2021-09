Horizon Forbidden West : on fait le point sur le chaos autour des précommandes PS4 et PS5

Sony a ouvert les précommandes d'Horizon Forbidden West ce jeudi 2 septembre 2021. La suite des aventures d'Aloy doit débarquer sur PS4 et PS5 le 18 février 2022. Seulement, le constructeur a choisi de compliquer les choses avec une multitude d'éditions disponibles. On fait le point.

Bonne nouvelle pour les tous les joueurs PS4 et PS5. Le très attendu Horizon Forbidden West débarquera sur nos consoles ce 18 février 2022. Pour l'occasion, Sony a annoncé l'ouverture des précommandes ce jeudi 2 septembre 2021. Seulement, personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi compliqué.

En effet, le constructeur a multiplié les éditions disponibles, à tel point qu'il est facile de s'y perdre. Et de se faire piéger surtout. Ironie du sort, Sony est bien au courant d'avoir provoqué un bazar monumental autour des précommandes, comme en témoigne la mise en place d'une FAQ dédiée à la question.

En premier lieu, il faudra garder un élément bien précis en tête : acheter la version PS4 ne garantira pas d'accéder gratuitement à la version PS5 plus tard. Si d'ordinaire le passage d'une génération à l'autre se fait gratuitement, à l'image d'un Assassin's Creed Valhalla, ou bien moyennant quelques euros comme avec la Director's Cut de Ghost of Tsushima, il sera tout simplement impossible de basculer d'une version à l'autre avec Horizon Forbidden West.

Liste de toutes les éditions d'Horizon Forbidden West sur PS4 et PS5

Listons ensemble toutes les éditions d'Horizon Forbidden West proposées par Sony :

Édition Standard PS4 numérique ou physique à 69,99 €

Édition Standard PS5 numérique ou physique à 79,99 €

Édition spéciale PS4 (physique) à 79,99 €

Édition spéciale PS5 (physique) à 89,99 €

Édition numérique de luxe PS4 et PS5 à 89,99 €

Édition Collector (jeu au format numérique) à 199,99 €

Édition Regalla (jeu au format numérique) à 269,99 €

C'est ici que les choses se compliquent. Vous l'aurez compris, si vous êtes joueur PS4, il faudra se tourner exclusivement vers les éditions estampillées PS4. Néanmoins et si vous souhaitez profiter du jeu plus tard sur PS5, la seule possibilité consiste à opter pour l'édition numérique de luxe à 89,99 €, les éditions Collector à 199,99 € et Regalla à 269,99 €. En effet, ces formules sont les seules à embarquer les deux versions du jeu. Et étant donné que Sony ne propose aucun moyen de migrer d'une version à l'autre… Ces éditions sont les seuls qui vous permettront de jouer à la version PS5 plus tard.

En d'autres termes, si vous avez acheté la version PS4 du titre, il faudra acheter à nouveau le jeu dans sa version PS5 à 79,99 € pour en profiter sur la dernière console de Sony. Bien entendu, vous pourrez toutefois jouer à la version PS4 sur votre PS5 grâce à la rétrocompatibilité offerte par la console. Mais vous ne bénéficierez pas de tous les ajouts exclusifs à la version PS5 (Ray-Tracing, 4K 60 FPS, prise en charge de la DualSense, etc.). Seule élément de consolation, il sera possible de transférer sa sauvegarde PS4 sur PS5…

Pour rappel, Sony a donné rendez-vous aux joueurs ce 9 septembre 2021 pour un nouveau State of Play dédié aux futurs jeux de la PS5. La présence de God of War Ragnarok est pressentie.

Source : Playstation