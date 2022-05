PlayStation Plus : la liste des nouveaux jeux dévoilée, il y en a un paquet !

Sony va prochainement proposer une nouvelle offre pour son PlayStation Plus. Elle permettra de jouer en ligne, mais aussi de profiter de tout un catalogue de titres, aussi bien récents qu’anciens. Le constructeur dévoile aujourd’hui la liste des jeux concernés.

Le PlayStation Plus va faire peau neuve ! Le 23 juin prochain, le service de Sony va se moderniser afin de proposer une offre plus en adéquation avec les besoins des joueurs. C’est aussi l’occasion de mettre en place un tout nouveau catalogue de jeux.

Sony va afficher trois abonnements distincts. PS Plus Essential (9 euros), similaire à ce qui existe aujourd’hui, PS Plus Extra (14 euros), qui permet de profiter des jeux PS4 et PS5, et le PS Plus Premium (17 euros), qui rajoute à tout cela les vieux jeux du catalogue PlayStation.

Sony dévoile la liste des jeux du nouveau service PS Plus

Commençons avec la liste des jeux PS4 et PS5, qui peuvent être téléchargés avec un abonnement Extra et Premium :

Alienation, PS4

Bloodborne , PS4

Concrete Genie, PS4

Days Gone, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition, PS4

Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut, PS4/PS5

Demon’s Souls, PS5

Destruction AllStars, PS5

Everybody’s Golf, PS4

Ghost of Tsushima Director’s Cut, PS4/PS5

God of War, PS4

Gravity Rush 2, PS4

Gravity Rush Remastered, PS4

Horizon Zero Dawn, PS4

Infamous First Light, PS4

Infamous Second Son, PS4

Knack, PS4

LittleBigPlanet 3, PS4

LocoRoco Remastered, PS4

LocoRoco 2 Remastered, PS4

Marvel’s Spider-Man, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, PS4/PS5

Matterfall, PS4

MediEvil, PS4

Patapon Remastered, PS4

Patapon 2 Remastered, PS4

Resogun, PS4

Returnal, PS5

Shadow of the Colossus, PS4

Tearaway Unfolded, PS4

The Last Guardian, PS4

The Last of Us Remastered, PS4

The Last of Us: Left Behind, PS4

Until Dawn, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End, PS4

Uncharted: The Lost Legacy, PS4

WipEout Omega Collection, PS4

Ashen, PS4

Assassin’s Creed Valhalla, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight, PS4

Celeste, PS4

Cities: Skylines, PS4

Control: Ultimate Edition, PS4/PS5

Dead Cells, PS4

Far Cry 3 Remaster, PS4

Far Cry 4, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition, PS4

For Honor, PS4

Hollow Knight, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy, PS4/PS5

Mortal Kombat 11, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, PS4

NBA 2K22, PS4/PS5

Outer Wilds, PS4

Red Dead Redemption 2, PS4

Resident Evil, PS4

SoulCalibur VI, PS4

South Park: The Fractured but Whole, PS4

The Artful Escape, PS4/PS5

The Crew 2, PS4

Tom Clancy’s The Division, PS4

A lire aussi – Test Horizon Forbidden West : le premier grand open-world de la PS5

Avec ça, il y a déjà de quoi faire. Ceux qui opteront pour un abonnement Premium pourront également jouer à de nombreux titres rétro. A noter que dans la liste ci-dessous, les jeux devront être téléchargés, sauf ceux sur PS3. Sony a en effet choisi l’option du streaming pour ces derniers. Certains vieux softs sont aussi livrés dans leur version remaster sortie sur PS4 :

Ape Escape, PlayStation originelle

Everybody’s Golf, PlayStation originelle

Kurushi, PlayStation originelle

Jumping Flash!, PlayStation originelle

Syphon Filter, PlayStation originelle

Super Stardust Portable, PSP

Driller, PlayStation originelle

Tekken 2, PlayStation originelle

Worms World Party, PlayStation originelle

Worms Armageddon, PlayStation originelle

Ape Escape 2, PS4

Arc : Le Clan des Deimos, PS4

Dark Cloud, PS4

Dark Chronicle, PS4

FantaVision, PS4

Everybody’s Tennis, PS4

Jak II, PS4

Jak 3, PS4

Jak X: Combat Racing, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy, PS4

Rogue Galaxy, PS4

Forbidden Siren, PS4

Wild Arms 3, PS4

Bioshock Remastered, PS4

Borderlands The Handsome Collection, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, PS4

LEGO Harry Potter Collection, PS4

Crash Commando, PS3

Demon’s Souls, PS3

echochrome, PS3

Everybody’s Golf: World Tour, PS3

Everybody’s Golf 6, PS3

Ico, PS3

Infamous, PS3

Infamous 2, PS3

Infamous: Festival of Blood, PS3

LocoRoco Cocoreccho!, PS3

MotorStorm Apocalypse, PS3

MotorStorm RC, PS3

Puppeteer, PS3

rain, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time, PS3

Ratchet & Clank: Nexus, PS3

Resistance 3, PS3

Super Stardust HD, PS3

Tokyo Jungle, PS3

When Vikings Attack, PS3

Asura’s Wrath, PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2, PS3

Devil May Cry HD Collection, PS3

Enslaved: Odyssey to the Wes, PS3

E.A.R., PS3

Lost Planet 2, PS3

Ninja Gaiden Sigma 2, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare, PS3

Il faut signaler qu’il s’agit ici d’une liste de lancement et que de nombreux titres vont être ajoutés par la suite. Pour finir, l’offre premium permettra de tester des jeux récents pendant deux heures avant de vous décider à l’acheter ou non. Voici les titres concernés :