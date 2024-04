Google Drive : retrouver ses fichiers sur Android va devenir un jeu d’enfant

Après avoir été dévoilée sur iOS et le web, la nouvelle fonctionnalité de filtres de recherche tant attendue arrive enfin sur Google Drive pour Android. Cette mise à jour permet une navigation plus intuitive à travers les fichiers stockés. Les utilisateurs peuvent désormais filtrer les résultats de recherche par type de fichier, date de modification et propriétaire.

Après son annonce et son déploiement sur les plateformes iOS et web il y a un mois, ainsi que d'une une nouvelle barre de navigation, Google étend maintenant les filtres de recherche à l'application Google Drive sur Android. Cette mise à jour améliore significativement l'accessibilité et la gestion des fichiers, en permettant aux utilisateurs de parcourir leur espace de stockage avec plus de précision et rapidité. Les filtres applicables incluent divers critères tels que le type de fichier, les interactions par personne et les modifications récentes.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, trouver un document spécifique devient plus rapide et plus facile. Que ce soit pour des documents texte, des feuilles de calcul, ou des images, les options de filtrage permettent de réduire significativement le temps de recherche. Cette capacité à affiner les recherches est particulièrement utile dans un contexte professionnel où le temps est précieux.

Google Drive accueille des filtres de recherche personnalisé sur Android

Au-delà de la simple sélection de type de fichier ou de date, les utilisateurs peuvent désormais combiner plusieurs filtres pour réaliser des recherches plus poussées. Cette capacité à superposer des critères de recherche offre vraiment une plus grande flexibilité. En outre, la fonctionnalité de recherche avancée est complétée par la possibilité d'intégrer des termes de recherche personnalisés, ce qui permet de raffiner encore davantage les résultats obtenus.

Cette mise à jour, identifiée sous le numéro de version v2.24.147.0, assure une compatibilité avec les comptes personnels et ceux de Google Workspace. La fonctionnalité des filtres de recherche a été optimisée pour tirer pleinement parti des caractéristiques des smartphones et tablettes modernes. Ces appareils, souvent dotés de grands écrans, facilitent l'utilisation de fonctionnalités avancées comme celles-ci. Elle est donc particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent leur mobile pour le travail ou les études. Ils bénéficient ainsi d'une gestion de fichiers rapide et efficace, même en déplacement.