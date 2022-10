Le mode Voiture de Google Assistant s’arrête, découvrez quelles sont les alternatives

Ces derniers temps, Google semble fermer un à un les services liés à la commande vocale. Dernière fonction à passer à la guillotine : le mode Voiture de Google Assistant. Les automobilistes sous Android ont de moins en moins d'options en ce qui concerne les applications de guidage. Mais apparemment, le choix était déjà fait.

Google est une entreprise connue pour créer autant d’applications qu’elle n’en abandonne. Aujourd’hui, on apprend que le mode Voiture de l'Assistant passe à la trappe. Comme son nom l’indique, il vous permet de lire et envoyer des messages, passer des appels ou encore contrôler vos contenus multimédias à l'aide de commandes vocales lorsque vous êtes au volant. Ce service n’aura pas fait long feu, puisqu’il avait été déployé il y a un an à peine. La fonctionnalité était censée remplacer l’application Android Auto pour smartphone, qui a disparu il y a de cela un an.

Entre l’application Android Auto dans le tableau de bord, qui existe depuis 7 ans, l’application mobile, qui n’existe plus, et le mode Voiture de l’Assistant Google, qui va disparaître, et le mode voiture de Google Maps, il y a de quoi se perdre un peu. Pour ajouter à la confusion, Google avait initialement annoncé que seule la fonctionnalité de Carte géographique du mode Assistant devait disparaître de la page d’accueil du mode Voiture. Las, c’est bien tout le mode Voiture qui est retiré de la circulation, un an à peine après être entré en piste par l’intermédiaire d’Android 12.

Les automobilistes sous Android devront se contenter Google Maps ou de Waze dans Android Auto

Le mode Voiture de Google Assistant fermera officiellement ses portes à partir du 21 novembre 2022. Les conducteurs qui souhaitent continuer d’utiliser une application de Google pour leurs besoins en navigation pourront soit utiliser Android Auto, dont la future interface offrira plus de personnalisation qu'Apple CarPlay, soit le mode voiture de Google Maps sur leur smartphone. C’est apparemment ce mode là qui a les faveurs des automobilistes, puisque selon les données de la compagnie, la majorité des gens passent plus volontiers par l’application de cartographie que par Google Assistant. Il est vrai que Google Maps est devenu si omniprésent qu'à l'exception de Waze, l'un des GPS les plus utilisés a monde, peu d'autres applications de navigation peuvent lui faire concurrence.

Le mode Voiture de Google Assistant vient donc s'ajouter à la longue liste des services et produits que Google aura abandonné faute d’avoir rencontré le succès auprès du public. Le géant de Mountain View multiplie les initiatives dans le domaine du logiciel, mais également dans le domaine des smartphones et des accessoires. La compagnie fait l’actualité en ce moment avec ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui introduisent une fonctionnalité révolutionnaire pour déflouter vos photos.