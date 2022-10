Google Family Link change d’interface et donne encore plus de contrôle aux parents

Google Family Link change de look et propose quelques nouvelles fonctionnalités qui permettront aux parents les plus contrôlants d'avoir une vue encore meilleure de l'activité en ligne de leur progéniture. Pas sûr que les enfants apprécient très longtemps ce degré de contrôle parental sur leur vie numérique.

Google Family Link, l’application de contrôle parental lancée en 2017 par le géant de Mountain View, permet dans les propres termes de la compagnie, de comprendre comment votre enfant passe du temps sur son appareil, de partager son emplacement, de gérer ses paramètres de confidentialité, de définir un temps d’écran maximal ou quel contenu est approprié ou pas. L’objectif de Google est de permettre aux parents d’inculquer des habitudes saines à leurs enfants dans leur utilisation de la technologie. Pour ce faire, le compte de chaque membre de la famille est relié à Google Family Link.

À lire – Google : la fin des mots de passe est en marche sur Chrome et Android

Google a annoncé sur le blog de la compagnie qu’en plus d’avoir modifié l’interface, les fonctionnalités les plus importantes, le temps d’écran et le type de contenu, sont désormais centralisés dans un onglet Controls (Contrôles). Le nouveau bouton Highlight (temps forts, consultable en cliquant sur la cloche en haut à droite) permet d’avoir une vue synthétique de l’activité numérique de l’ensemble des membres de la famille.

Google Family Link permet de suivre faits et gestes numériques de chaque membre de la famille

À travers le réglage de contenu accessible, les parents peuvent définir quels programmes leurs enfants peuvent ou non utiliser (et pendant combien de temps) et reçoivent des notifications d’autorisation idoines. Il est maintenant possible de régler les autorisations de façon plus granulaire, c'est-à-dire que les “rallonges” exceptionnelles, quand les enfants finissent de regarder un dessin animé sur Netflix, par exemple, sont plus faciles à accorder sans pour autant chambouler les règles établies sur le long terme.

Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez maintenant voir leur emplacement géographique sur une seule et même carte ou encore recevoir des notifications lorsqu’ils arrivent à un lieu prédéfini (à la maison, à l’école ou à leur cour de judo par exemple). Il est également possible de faire sonner un appareil depuis Google Family Link afin de le retrouver plus facilement. Google Family Link est disponible sur Android, iOS mais aussi dans une version pour le Web.