Apple et Meta bannissent un clone d’Instagram qui n’affiche pas les pubs

L'application The OG App a été retirée de l'App Store un jour après son lancement. Apple et Instagram reprochent à celle-ci de violer la politique de Meta concernant les clones de sites et services de la compagnie.

Apple a retiré une application mobile nommée The OG App de son Store moins d’un jour après son lancement officiel. Pire encore, les développeurs ont déclaré que toute leur équipe avait été définitivement bannie de Facebook et Instagram en raison de leurs liens avec le service. Avec 500 millions d’utilisateurs actifs par jour, on peut dire qu’Instagram est un mastodonte des réseaux sociaux. Les ingénieurs de la compagnie ne cessent d’apporter des modifications à l’outil préféré des influenceurs.

À lire : Instagram va bloquer les photos nues en messages, adieu les pervers en MP

Plus de pub, toujours plus de distractions, tout est fait pour que les gens restent plus longtemps dans l’application. Au grand désarroi des utilisateurs qui n’apprécient pas ces changements et qui aimeraient le plus souvent revenir à une expérience plus simple. OG App se propose de filtrer le contenu de votre flux Instagram, de créer des feeds personnalisés, et de supprimer publicités, Reels, Stories et autres suggestions. En résumé, l’application mobile pour Android et iOS propose de revivre l’expérience Instagram telle que ses premiers utilisateurs ont pu la vivre au lancement du service, il y a déjà douze ans.

The OG App veut recréer l'Instagram des début en profitant de l'API du réseau social

Apple a probablement retiré The OG App du Store à la demande de Meta, propriétaire d’Instagram. Le réseau social confirme avoir pris des mesures contre cette nouvelle app qui, il faut le dire, marche sur ses platebandes. La politique de Meta interdit en effet les sites qui reproduisent, en tout ou en partie, le contenu d'un site existant, Instagram en l'occurrence. Le risque pour ce dernier, est de perdre des utilisateurs sur l’application officielle et de ce fait, des revenus.

Notons que The OG App est toujours disponible sur Android, et que les développeurs demandent aux utilisateurs d’appareils sous iOS de se mettre sur liste d’attente. Ils n’ont donc pas perdu espoir de revenir un jour sur l’Apple Store. L’idée est belle et louable, les témoignages hilarants sur le site des développeurs abondent d’ailleurs en ce sens : “je suis distrait par les réseaux sociaux à longueur de journée, ils m’empêchent de faire mes devoirs. Ils m’empêchent d’atteindre mon vrai potentiel dans la vie”. Mais lorsque les développeurs de The OG App avouent eux-mêmes avoir désossé l’API d’Instagram sur Android pour programmer leur application, on comprend que l’avenir de leur service est, à juste titre, fortement compromis.