Android Auto : la future interface veut offrir plus de personnalisation qu’Apple CarPlay

Android Auto doit doter prochainement son interface d'un tout nouveau design. Or, un utilisateur de Reddit a réussi à accéder à une vue inédite à plusieurs fenêtres via son smartphone rooté. L'occasion de constater que Google est déterminé à offrir plus de personnalisation que son concurrent, Apple CarPlay.

Si l'application mobile d'Android Auto a rendu l'âme en juin 2022, Google n'a pas pour autant tiré un trait définitif sur son OS dédié aux voitures, bien au contraire. Lors la conférence Google I/O de mai 2022, le constructeur a annoncé l'arrivée de changements de taille sur Android Auto, à commencer par une toute nouvelle interface.

Cette refonte, qui devait débarquer durant l'été 2022 selon les dires de la firme, se fait toujours attendre à l'heure à nous écrivons ces lignes. Cette interface, qui sera intégrée via la nouvelle version de l'OS Android Auto 8, s'adaptera notamment à tous les écrans (qu'importe leur taille ou leur format) et proposera surtout un mode multifenêtre.

Nous avons d'ailleurs déjà eu un aperçu de cette interface inédite d'Android Auto en février 2022. En effet, des traces de cette interface baptisée Coolwalk en interne ont été trouvées à l'époque dans la dernière version de l'application mobile d'Android Auto. On notait plusieurs changements importants, comme des icônes plus rondes, la suppression de la barre d'état et du bouton d'appel du volet latéral, et la présence en permanence des contrôles musicaux.

L'interface multifenêtre d'Android Auto se montre en images

Or, un utilisateur de Reddit a été capable de déclencher le nouveau mode multifenêtre proposée par Coolwalk sur son smartphone Android rooté. Le résultat final est proche de ce qu'avait teasé Google lors de sa conférence annuelle en mai 2022. Notez qu'il a d'ailleurs partagé la marche à suivre pour l'activer sur le forum XDA Developers, la voici :

Vous devez posséder un smartphone Android rooté et avoir la dernière version bêta d'Android Auto “7.3.120244-release.daily”

Téléchargez un éditeur de base de données comme SQLite Editor

Ouvre SQLite et sous la section “Apps”, naviguez jusqu'à Google Play Services et ouvrez-le

Faites défiler jusqu'à phenotype.db et sélectionnez-le

Recherchez “flags” et ouvrez-le

En haut, sélectionnez “Set Filtre” et entrez Coolwalk_enabled

Changez tous les bootVal de 0 à 1

Recherchez maintenant cakewalk et faites la même chose

Enfin, entrez MirrorApp_enabled et modifiez les bootVal de la même façon

Ceci fait, il suffira de redémarrer votre smartphone et se connecter à Android Auto. Il faudra activer Coolwalk dans les paramètres de l'unité principale

Jusqu'à trois applications différentes en même temps

L'interface vous permet désormais d'afficher jusqu'à trois applications différentes en même temps, un peu comme le propose Apple CarPlay. Dans les situations mises en avant par le Redditor, on peut voir la carte de Google Maps occuper le grand panneau principal, tandis que les commandes de Spotify et les informations relatives à la chanson sont présentes sur le panneau inférieur gauche. Enfin, on trouve les dernières adresses recherchées par l'utilisateur sur le panneau supérieur gauche.

Ce qui est nouveau en revanche, c'est la possibilité d'étendre l'un des deux panneaux secondaires pour qu'il occupe l'intégralité de la partie gauche de l'écran. Dans le cas de Spotify, cela permet à l'utilisateur d'accéder aux commandes de la musique bien entendu (volume, titre suivant ou précédent, etc.), mais aussi à des informations sur les pistes et à une seconde page “Pour Vous” de Spotify. Elle comprend quelques listes de lecture, ainsi qu'une option “Lecture aléatoire”.

Une personnalisation plus poussée qu'avec Apple CarPlay

En d'autres termes, l'interface proposée par Google permet d'obtenir plus d'options sur Spotify et évite surtout de quitter la navigation Maps par exemple. Avec la version actuelle d'Android Auto, il est impératif d'ouvrir l'appli musicale en elle-même pour accéder à ces commandes, ou de passer par les boutons de lecture dans la barre inférieure, qui ne contient pas les informations sur les titres.

Pour l'instant, Coolwalk semble être prise en charge uniquement par Spotify, mais on peut raisonnablement penser que d'autres applications musicales, comme YouTube Music ou Deezer, seront compatibles par la suite. Généralement, les applis musicales sur Android Auto offrent plus ou moins les mêmes fonctionnalités.

Néanmoins et comme dit plus haut, l'interface Coolwalk se fait toujours attendre. On peut légitimement supposer que Google planche encore dessus pour apporter diverses améliorations sous-jacentes de l'interface. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre une annonce officielle du constructeur pour en avoir le coeur net.

Source : 9to5Google