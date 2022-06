Android Auto pour mobile est officiellement mort. Alors que la fin de la carrière de l'appli était annoncée depuis plusieurs mois déjà, Google vient de donner le coup de grâce ce mercredi 22 juin 2022. En effet, l'appli mobile est désormais fermée.

On ne jouera pas la carte de l'étonnement. Depuis un an déjà, Google a annoncé la mort d'Android Auto pour mobile au profit du Mode Voiture de Google Assistant. En août 2021, la firme avait déjà supprimé l'application sur Android 12, mais il était encore possible d'utiliser l'appli Android Auto pour mobile sur un smartphone équipé d'Android 11 ou 10.

Android Auto a donc profité d'un court sursis. Mais en début juin 2022, les utilisateurs ont commencé à voir un message à l'ouverture de l'appli leur rappelant la fin imminente du service. Ils étaient d'ailleurs invités à migrer sur le mode Conduite du Google Assistant au plus vite.

Et comme nous venons de l'apprendre, l'application vient officiellement de fermer ses portes. Depuis ce mercredi 22 juin 2022, les conducteurs qui n'ont pas d'écran d'infodivertissement dans leur voiture devront s'appuyer sur le Mode Voiture de Google Assistant (ou sur une application tierce) pour la navigation, le contrôle de la musique, etc.

Android Auto pour mobile, c'est officiellement terminé

Si vous ouvrez Android Auto pour mobile, vous êtes immédiatement redirigé vers la page des paramètres du mode Voiture de Google Assistant. Par ailleurs, un message vous informe qu'Android Auto est maintenant disponible uniquement sur les écrans de voitures.

Si vous comptez prendre la route cet été, le mode Voiture de Google Assistant fera l'affaire. Néanmoins et si vous êtes habitué à Android Auto, il faut savoir que les deux expériences sont fondamentalement différentes. En effet, le mode Conduite a encore des lacunes, puisqu'il manque certaines fonctionnalités clés pourtant présentes sur Android Auto comme le mode Paysage, ou encore l'option permettant de passer à une application de navigation que Google Maps.

En plus de ces soucis, il y a également un problème de disponibilité. Le mode Voiture n'est pas encore accessible partout. De fait, certains conducteurs pourraient se retrouver sans alternative à l'appli Android Auto pour mobile. Pour l'instant, le mode Voiture de Google Assistant est disponible en Allemagne, en Australie, au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Inde, en Italie, au Mexique et au Royaume-Uni.

Source : Android Police