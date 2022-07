Apple dévoile le « Lockdown mode » conçu pour mieux protéger votre iPhone et votre Mac des cyberattaques

Apple vient aujourd’hui de dévoiler un tout nouveau mode de protection renforcé pour ses appareils (iPhone, Mac, etc.). Intitulé Lockdown mode, ce nouveau mode de verrouillage est ultra puissant et est spécialement conçu pour contrer les cyberattaques.

Apple a aujourd’hui annoncé un tout nouveau mode de verrouillage qui viendra équiper ses iPhone, iPad et Mac. La firme de Cupertino veut ainsi protéger ses utilisateurs de haut niveau avec un nouveau mode de protection extrêmement puissant. Ce mode de verrouillage est en effet spécialement conçu pour contrer les cyberattaques. Il sera opérationnel sur iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura.

En agissant de la sorte, Apple veut ainsi contrer avec fermeté l’augmentation massive des menaces développées par des entreprises privées qui développent des logiciels de surveillance, parfois parrainés par des États, comme Pegasus . L’utilisateur pourra alors activer lui-même ce nouveau mode de verrouillage s’il suspecte une cybermenace.

Apple annonce un tout nouveau mode de verrouillage spécialement conçu pour les cyberattaques

Concrètement, lorsque ce mode Lockdown sera activé, les défenses de l’appareil seront beaucoup plus renforcées et certaines fonctionnalités seront limitées, de sorte à réduire au maximum les tentatives d’attaque qui pourraient être effectuées par des logiciels espions. De ce fait, l’appareil bloquera par exemple toutes les pièces jointes et images des messages et en désactivera l’aperçu. Il en va de même pour les albums partagés dans Photos. En plus de bloquer les pièces jointes des messages, l’activation du Lockdown Mode interdira les aperçus de liens, les invitations et les appels Face Time d’expéditeurs inconnus.

Le mode désactivera aussi certaines technologies de navigation Web par défaut, et il fermera également les connexions filaires aux ordinateurs ou autres accessoires. « Lorsque l’iPhone sera en mode verrouillage, il ne fonctionnera pas comme d’habitude. Les applications, les sites Web et les fonctionnalités seront strictement limités pour des raisons de sécurité, et certaines fonctions seront indisponibles » a ainsi précisé Apple.

La fonctionnalité vise surtout à protéger les personnes qui occupent des emplois à haute visibilité, qui sont souvent la cible privilégiée des logiciels espions, comme les politiques ou les journalistes. Ce nouveau mode de verrouillage ne sera pas activé par défaut. Pour cela, il faudra vous rendre dans Paramètres, puis dans Confidentialité et sécurité, et enfin dans Mode de verrouillage.