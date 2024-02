Le mobile le plus vendu de tous les temps n’est pas celui que vous croyez

Si on vous demande quel est le mobile le plus vendu au monde, vous allez certainement penser à un modèle Samsung ou un iPhone non ? Perdu. Aucun des constructeurs majeurs de notre époque ne peut prétendre à ce titre.



Aujourd'hui, il est assez simple d'imaginer qui vend le plus de smartphones dans le monde. Demandez autour de vous et deux réponses vont fuser : Apple ou Samsung. Et c'est vrai. Le géant américain et son concurrent sud-coréen sont depuis des années seuls en tête ou presque sur le secteur du mobile. Les ventes d'iPhone et de Galaxy se chiffrent en dizaines de millions chaque année, pour chaque modèle qui sort.

En 2023, Apple a enfin dépassé Samsung en devenant leader du secteur des smartphones. Le constructeur domine largement les ventes mondiales de l'an dernier puisque que les 5 premiers du top 10 sont des iPhone. Le modèle le plus vendu de 2023 est ainsi l'iPhone 14 Pro Max avec 34 millions d'unités écoulées, suivi de près par son successeur l'iPhone 15 Pro Max (33 millions). Le premier Samsung est 6e : le Galaxy A14 4G avec 21 millions de ventes. Pourtant, ces chiffres font pâle figure face au mobile le plus vendu au monde.

Voici le téléphone portable le plus vendu de l'histoire

Trêve de suspense : il s'agit du Nokia 1100. Sorti en 2003, le téléphone portable s'est écoulé à plus de 250 millions d'exemplaires à travers le monde, rien que ça. Pourtant, il y a de très fortes chances que vous n'ayez jamais vu un. Et pour cause. Quand Nokia le développe, l'entreprise a une cible bien précise en tête : les marchés émergents, à savoir à l'époque la Russie, l'Inde et la Chine. Le constructeur a eu du nez vu les chiffres atteints.

Pour la nostalgie, rappelons la fiche technique du Nokia 1100 :

Écran monochrome avec une définition de 96 × 65 pixels .

avec une définition de . Résistance à la poussière.

Appels vocaux et SMS (50 maximum en mémoire).

Liste de maximum 50 contacts enregistrés.

enregistrés. 36 sonneries monophoniques préinstallées et possibilité de composer jusqu'à 7 sonneries soi-même.

préinstallées et possibilité de composer jusqu'à 7 sonneries soi-même. Batterie amovible avec 400 heures (!) d'autonomie en veille.

avec (!) d'autonomie en veille. Lampe-torche, alarme, chronomètre et calculatrice intégrés.

Jeux préinstallés : Snake II et Space Impact+.

Le mobile est resté en circulation entre 2003 et 2009. Cette année-là, des pirates ont réussi à faire en sorte que le Nokia 1100 envoie des SMS depuis n'importe quel numéro. Les fraudes se sont logiquement enchaînées, et on a vu des exemplaires se vendre à plus de 25 000 €. Cet événement fut en quelque sorte le chant du cygne du portable.