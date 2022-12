Le MacBook Pro M2 neuf est disponible pour 50€ par mois chez Pixmania !

Pixmania frappe fort avec ses prix mini et propose le MacBook Pro M2 neuf à partir de 50,85€/mois pendant 24 mois ! On vous explique tout sur l’offre ci-dessous.

Découvrir les MacBook à prix réduit chez Pixmania

Pixmania a fait peau neuve récemment et le site propose désormais de nombreux produits High Tech à prix mini ! Et parmi toutes les offres, on a trouvé le rayon MacBook avec des modèles à prix réduit.

En vous rendant rapidement chez Pixmania, vous pouvez par exemple vous procurer le MacBook Pro M2 13,3” pour seulement 1656,81€. Vous n’avez pas le budget ? Pas de problème ! Pixmania vous propose de payer en plusieurs fois grâce au service Pixeasy, mais aussi d’économiser sur le prix de votre ordinateur portable grâce à la reprise de votre appareil après 2 ans. Le MacBook Pro M2 est ainsi disponible à partir de 50,41€/mois pendant 24 mois.

Très performant, cet ordinateur portable Apple propose un écran de 13,3 pouces avec 8Go de RAM et 256Go de stockage SSD. Il possède une puce M2 pour encore plus de vitesse et d’efficacité et peut vous suivre dans toutes vos activités. Enfin, son écran Rétina offre une image exceptionnelle avec un rétroéclairage par LED.

Un MacBook Pro reconditionné en excellent état disponible à partir de 14,82€/mois chez Pixmania !

Vous souhaitez économiser encore plus d’argent ? Bonne nouvelle : Pixmania va encore plus loin et propose un modèle de MacBook Pro reconditionné pour 479€ ou 14,82€/mois pendant 24 mois en renvoyant votre appareil après 2 ans.

Tout aussi performant qu’un ordinateur neuf et en excellent état esthétique, il propose un processeur Intel Core i5 de 7ème génération avec 8Go de RAM, un processeur graphique Intel Iris Plus Graphics 640 et 128Go de stockage SSD.

Chez Pixmania, vous profitez en prime de vendeurs certifiés, d’un paiement sécurisé et 14 jours pour changer d’avis. Le site propose la reprise de votre ancien appareil avec Pixtrade et la garantie Pixcare pour profiter de vos appareils en toute sécurité.

Découvrir les MacBook chez Pixmania

*Offre valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles, prix sujet à variation. Crédit affecté sur 36 mois, sans assurance avec apport obligatoire, au TAEG fixe de 6,99% et au taux débiteur annuel fixe de 6,77%, amortissable par les partenaires de financement de Pixmania. Les offres de financement sont susceptibles de varier et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.