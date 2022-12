MagicBook 14 : le PC portable Honor devient abordable grâce à ce bon plan

Un PC portable de la marque Honor fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Amazon. En ce moment, le MagicBook 14 proposé dans sa version 8/256 Go passe sous les 500 euros. Les stocks étant probablement limités, il ne faudra pas trop tarder pour en profiter !

Après le smartphone Honor 50 à moins de 300 euros, un autre appareil high-tech de la marque Honor est mis à l'honneur sur le site Amazon, en vue des prochaines fêtes de fin d'année.

Dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le Honor MagicBook 14 est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 499,99 euros au lieu de 599,99 euros ; ce qui correspond à une remise de 100 euros par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, le PC portable est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Disponible dans un coloris gris, le MagicBook 14 de Honor est équipé d'un écran FullView de 14 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et d'un clavier français de type AZERTY. Le PC portable associé à l'offre Amazon est aussi doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U, d'une carte graphique AMD Radeon, du système d'exploitation Windows 11 et d'une batterie de 65 Wh lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 11 heures. Quant à la connectique, on retrouve essentiellement la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.1, un port USB 2.0, un port USB 3.2, un port USB-C, un port HDMI et une prise Jack 3.5mm.