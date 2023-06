Le lancement du Xiaomi 13 Ultra se précise, le mode Sombre enfin sur Paint, c’est le récap

Le lancement du Xiaomi 13 Ultra prévu le 7 juin 2023, Microsoft ajoute enfin un mode Sombre sur Paint, les créateurs d'un site d'IPTV pirate sont condamnés à 30 ans de prison, c'est le récap des actualités du 2 juin 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce vendredi 2 juin 2023 ? En fin de journée, nous avons évoqué dans nos colonnes une nouvelle importante pour tous les motards.

En effet, le Conseil d'Etat vient de donner 2 mois au gouvernement pour instaurer le fameux contrôle technique des deux-roues motorisés. Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a confirmé que l'exécutif allait se plier à la décision de la juridiction suprême. Dans un tout autre domaine, Diablo IV était également au centre de l'actualité. Le nouveau jeu de Blizzard a ouvert son accès anticipé à tous les acheteurs de la version Ultimate. Seulement, un bug de licence empêche de nombreux joueurs à lancer le jeu. Blizzard travaille actuellement à la résolution du problème.

Nous avons également parlé de Netflix sur Phonandroid. Pour cause, le député Louis Boyard (LFI) souhaite déposer une proposition de loi pour contraindre Netflix à revenir sur l'interdiction du partage de compte. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait impérativement retenir dans l'actualité de ce vendredi 2 juin 2023.

Le lancement du Xiaomi 13 Ultra prévu le 7 juin ?

Un compte à rebours vient tout juste d'apparaître sur le site de Xiaomi. Tout laisse à penser que le constructeur prépare le terrain pour le lancement du Xiaomi 13 Ultra. Pour cause, les rumeurs et révélations à son sujet se font de plus en plus nombreuses ces dernières semaines.

Pour en savoir plus : Xiaomi 13 Ultra – vers un lancement mondial le 7 juin prochain ?

Mieux vaut tard que jamais comme dit l'adage. Microsoft s'est enfin décidé à ajouter une fonctionnalité réclamée de longue date par les utilisateurs de Paint : le mode Sombre !

Pour en savoir plus : Windows 11 – Microsoft ajoute enfin à Paint cette option que tout le monde réclame

IPTV : les créateurs d'un site pirate écopent de 30 ans de prison

Les créateurs de Flawless, l'une des plus grosses plateformes d'IPTV, viennent d'être rattrapés par la justice britannique. En effet, ces cinq hommes ont écopé au total de 30 ans de prison et de plusieurs millions de livres sterling d'amendes. Mark Gould, la tête pensante du projet, s'est vu infligé la peine la plus lourde : 11 ans de réclusion criminelle.

Pour en savoir plus : IPTV – ils sont condamnés à plus de 30 ans de prison pour avoir créé l’un des plus gros services pirates au monde