IPTV : ils sont condamnés à plus de 30 ans de prison pour avoir créé l’un des plus gros services pirates au monde

La sentence est lourde pour les cinq hommes qui se trouvent derrière le plus gros service IPTV de l’histoire du Royaume-Uni. Au total, ces derniers écopent d’une peine de plus de 30 ans prison et une amende de plusieurs millions de livres. En seulement quelques mois d’existence, Flawless était devenu une référence dans le milieu, notamment sur la Première ligue.

C’est en 2016 que Flawless voit le jour outre-Manche. Rapidement, le service IPTV se fait un nom auprès des connaisseurs. Il faut dire que la plateforme offre un avantage non négligeable : elle permet de regarder des matchs de Premier League durant le fameux black-out imposé sur les chaînes de télévision, le tout à prix réduit. Forcément, le revers de bâton a été immédiat. Seulement 22 mois plus tard, la justice fait fermer la plateforme.

5 ans plus tard, le procès, intenté par la Premier League, touche à sa fin. Le tribunal de Chesterfield, en charge de l’affaire, s’est montré particulièrement sévère. Cinq hommes se sont présentés devant la barre pour écoper de leur sentence respective : Mark Gould, Steven Gordon, Peter Jolley, Christopher Felvus et William Brown. Un sixième accusé, Zak Smith, ne s’est pas rendu devant les juges.

La justice fait tomber le plus gros service IPTV du Royaume-Uni

Mark Gould, tête pensante du projet, est celui qui écope de la peine la plus lourde : 11 ans de prison. Son partenaire Steven Gordon devra quant à lui purger une peine de 5 ans et deux mois. Les deux hommes ont touché respectivement 4,6 millions de livres sterling (5,35 millions d’euros) et 1,7 million de livres sterling (1,98 million d’euros) grâce à Flawless. Leurs trois camarades ont été condamnés 5 ans et deux mois, 3 ans et 11 mois et 4 ans et 9 mois.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que William Brown, l’homme écopant de la dernière condamnation citée, est pourtant celui qui a touché le moins de bénéfice grâce à Flawless, alors que ses compagnons ont gagné au minimum plusieurs dizaines de milliers de livres de sterling. À eux cinq, la peine de prison s’élève donc à plus de 30 ans de prison, soit une peine équivalente à celle prononcée fin 2022 contre un autre propriétaire de service IPTV.

Source : Torrent Freak