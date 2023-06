Xiaomi 13 Ultra : vers un lancement le 7 juin prochain en France ?

Cela fait maintenant de nombreux mois que l’on attend avec impatience le lancement du Xiaomi 13 Ultra en Europe, et l’attente pourrait bientôt prendre fin, si l’on en croit un compte à rebours affiché sur l’un des sites officiels du fabricant.

Le 18 avril dernier, Xiaomi lançait son smartphone le plus ambitieux, le Xiaomi 13 Ultra. Si l’appareil haut de gamme centré sur la photo avait bien été dévoilé en grande pompe par le fabricant, ce dernier n’était sorti qu’en Chine. Nous savions dès l’année dernière grâce au PDG Lei Jun que Xiaomi se préparait à un lancement mondial pour cette génération, mais le smartphone se fait depuis attendre, contraignant certains fans qui attendaient impatiemment l’appareil à se tourner vers la concurrence.

Heureusement, l’attendre devrait prendre fin dès la semaine prochaine. Sur son site internet Hong-Kongais, Xiaomi a lancé un compte à rebours sur la page consacrée au Xiaomi 13 Ultra, qui semble indiquer la date précise du lancement de l’appareil en dehors de Chine. Ce dernier affiche actuellement 5 jours et 4 heures, ce qui pointe alors vers un lancement le 7 juin prochain à 18 heures.

Le Xiaomi 13 Ultra devrait arriver chez nous dès la semaine prochaine

Pour l’instant, tout porte à croire que le Xiaomi 13 Ultra devrait arriver chez nous à pas moins de 1499 euros, ce qui en ferait le smartphone le plus cher jamais lancé ici par le fabricant. Cependant, le smartphone aurait été aperçu dans d’autres pays européens à « seulement » 1299 euros, mais ce tarif peut sembler assez étrange. En effet, il s’agit du même tarif que le Xiaomi 13 Pro actuel, et on voit mal Xiaomi appliquer une réduction sur son smartphone pour accueillir une nouvelle version dans la gamme.

D’après le site grec Angroid, les premiers clients qui achèteront le Xiaomi 13 Ultra devraient bénéficier d’une maigre récompense : un abonnement gratuit de 3 mois à YouTube Premium ainsi que d’un abonnement gratuit de 6 mois à Google One avec 100 Go de stockage. On ne sait pas vraiment si cette information est fiable, donc elle est pour l’instant à prendre avec des pincettes jusqu’à la présentation officielle du smartphone.