Le partage d’écran arrive sur WhatsApp, Netflix serein face aux nombreuses résiliations, c’est le récap’ de la semaine

Une nouvelle fonctionnalité très pratique sur WhatsApp, les abonnés Netflix sont toujours aussi mécontents, ARM présente une nouvelle architecture qui devrait augmenter l’autonomie de nos Android, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que l’État français continue sa lutte contre la fraude fiscale, WhatsApp bénéficie d’un nouvel outil très pratique et les cinq créateurs de Flawless écopent de plus de 30 ans de prison au total. Netflix ne semble pas s’inquiéter face aux nombreuses annulations d’abonnements depuis la fin du partage de compte.

L’autonomie de nos Android bientôt largement améliorée

ARM a présenté ARMV9.2, sa nouvelle architecture, dotée de nouveaux cœurs tels que le Cortex-X4, le Cortex-A720 et le Cortex-A520. Cette nouvelle génération promet des meilleures performances tout étant plus économe en énergie. On peut donc s’attendre à voir l’autonomie de nos smartphones Android s’envoler et ce dès la fin de l’année 2023.

Lire : Android : l’autonomie des smartphones va s’envoler en 2023, voici pourquoi

Une nouvelle fonctionnalité très pratique sur WhatsApp

Un nouvel outil est désormais disponible pour les testeurs de la version bêta de WhatsApp. Il s’agit du partage d’écran, une fonctionnalité particulièrement pratique qui permet d’enregistrer du contenu qui apparait sur l’écran ou de le partager. Cette nouvelle option ne devrait pas tarder à être déployée dans la version grand public de la célèbre application de messagerie.

Lire : WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité va faire de vous le technicien informatique de la famille

Un nouveau plan de lutte contre la fraude fiscale

Lundi 29 mai, le ministre des Compte publics, Gabriel Attal, a levé le voile sur le plan de lutte contre la fraude fiscale. Cette dernière représenterait un gouffre de 6 à 8 milliards d’euros pour l’État français, qui est bien déterminé à se battre contre les tricheurs. Afin de les démasquer, le ministre a expliqué qu’à partir de 2025, les français auront pour consigne de signaler par SMS les discordances constatées entre les soins reçus et les soins facturés à l’Assurance maladie.

Lire : Fraude fiscale : le gouvernement veut démasquer les tricheurs à coup de SMS

30 ans de prison pour les créateurs de Flawless

Sept ans après la naissance de Flawless, la sentence pour les cinq hommes à la tête de cet énorme service pirates est tombée et elle est particulièrement lourde. En effet, à eux cinq, les compagnons écopent au total d’une amende de plusieurs millions de livres et de plus de 30 ans de prison. Le tribunal de Chesterfield fait ainsi fermer le plus gros service IPTV de l’histoire du Royaume-Uni.

Lire : IPTV : ils sont condamnés à plus de 30 ans de prison pour avoir créé l’un des plus gros services pirates au monde

Les abonnés continuent de quitter Netflix

Depuis la fin du partage de compte, Netflix voit son nombre d’abonnés décroître à vue d’œil. En effet, les utilisateurs n’ont pas bien accueilli cette nouvelle et les recherches « résilier Netflix » ont depuis explosé sur les moteurs de recherche. La plateforme de streaming ne semble pas pour autant s’inquiéter face à ces résiliations et reste convaincue que les recettes augmenteront à long terme.

Lire : Netflix : les abonnés résilient en masse après la fin du partage de compte, mais tout va bien

Nos tests de la semaine

Sony Xperia 1 V : bien meilleur que son prédécesseur

Sony a tenu compte des critiques sur le Xperia 1 IV pour proposer un smartphone de qualité au meilleur rapport qualité/prix. Le Xperia 1 V est élégant et offre un format d’écran idéal pour regarder des films. La gestion de la chaleur est maîtrisée, l’autonomie est bonne et l’expérience audio est excellente. Sony a également perfectionné la partie photo. Attention, ce nouveau smartphone n’est pas exempt de défauts : le calibrage de l’écran n’est pas terrible, la recharge est trop lente et nous sommes toujours déçus par le nombre de mises à jour d’Android promises.

Lire : Test Sony Xperia 1 V : l’humilité d’accepter le changement

Diablo 4 : une belle réussite ludique

Blizzard propose ici un jeu toujours aussi fun à plusieurs, aux graphismes magnifiques et dont le gameplay est intuitif et très agréable. On adore son ambiance, son monde ouvert rempli de secrets, et sa narration poussée qui fera le bonheur des fans du lore. Attention, l’aspect MMO vous obligera à être toujours connecté. Diablo 4 est un jeu vidéo formidable mais qui peut paraître peu accueillant pour les nouveaux joueurs.

Lire : Test Diablo 4 : un jeu d’enfer à l’efficacité démoniaque

Street Fighter 6 : de quoi réjouir les fans de jeu de combat

Que vous soyez mordu de jeu de combat ou débutant en la matière, Street Fighter 6 devrait pour séduire. Les animations et les graphismes sont superbes, les combats sont passionnants grâce au Drive System, la direction artistique est forte et nous saluons la quantité d’activités proposées par les développeurs de chez Capcom. Seul bémol, le Wolrd Tour, qui pourra rapidement perdre de son charme.

Lire : Test Street Fighter 6 : la bagarre entre tradition et modernité