La NASA vous donne l’opportunité d’envoyer votre nom dans l’espace avec la mission Europa Clipper

La NASA invite le public à envoyer leur nom sur la prochaine mission Europa Clipper, qui doit explorer la lune de Jupiter, Europa, en octobre 2024. On vous explique comment participer.

Dans le cadre d'une campagne intitulée “Message in a Bottle”, les participants peuvent faire graver leur nom sur des micropuces à côté d'un poème intitulé “In Praise of Mystery : Un poème pour Europa”, composé par la poétesse lauréate américaine Ada Limón. Ces micropuces serviront de message dans une bouteille, et entameront un voyage de plusieurs milliards de kilomètres à mesure que la sonde spatiale étudiera le potentiel de vie sous la surface glacée d'Europe.

Pour participer, les personnes intéressées peuvent visiter le site web https://go.nasa.gov/MessageInABottle, où elles peuvent s'inscrire, lire le poème et regarder une vidéo animée d'Ada Limón récitant son œuvre. Le site propose également un souvenir téléchargeable. Il s’agit d’une image des noms des participants sur un message dans une bouteille avec Europa et Jupiter en toile de fond. Les participants sont également encouragés à partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #SendYourName.

Lire également – La NASA dévoile un nouveau moteur de fusée qui rend possible l’exploration de l’espace lointain

Vous pouvez dès à présent envoyer votre nom vers Jupiter

L'initiative “Message in a Bottle” s'inscrit dans la tradition des précédents projets de la NASA, notamment ceux associés à la mission Artemis I et à divers engins spatiaux martiens, dans le cadre desquels des millions de personnes ont envoyé leur nom. Cette campagne vise à impliquer et à inspirer les individus du monde entier, à l'instar du célèbre disque d'or de Voyager qui a transporté des sons et des images représentant la diversité de la Terre.

La mission Europa Clipper, dirigée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, est actuellement en cours d'assemblage et devrait être lancée depuis Cap Canaveral, en Floride. Au cours de son voyage, le vaisseau spatial couvrira une distance impressionnante de 2,6 milliards de kilomètres pour atteindre le système de Jupiter, où il devrait arriver en 2030. Au cours de sa mission, la sonde se mettra en orbite autour de Jupiter et effectuera une cinquantaine de survols d'Europe, recueillant ainsi des données essentielles sur son océan souterrain, sa croûte glacée et son atmosphère.