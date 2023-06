Netflix : un député veut contraindre la plateforme à faire marche arrière sur le partage de compte

Le député Louis Boyard de La France Insoumise (LFI) a récemment fait parler de lui en annonçant son intention de déposer une proposition de loi visant à contraindre Netflix à permettre le partage de compte.

Jusqu'à présent, les abonnés de Netflix pouvaient partager leurs identifiants avec leurs proches, même s'ils ne vivaient pas sous le même toit, sans aucun frais supplémentaire. Cependant, Netflix a décidé de modifier cette politique en invoquant des pertes financières dues à cette pratique. La plateforme a donc mis en place des mesures pour encadrer le partage de compte et identifier les utilisateurs “tricheurs” en vérifiant les adresses IP ou encore les identifiants des appareils utilisés.

Cette décision de Netflix n'a évidemment pas été bien accueillie par les utilisateurs, qui se sont désabonnés en masse, et encore moins par le député Louis Boyard de LFI. Ce dernier a vivement critiqué cette nouvelle politique dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Selon lui, le surcoût d'environ 6 euros imposé aux abonnés français est inacceptable, surtout dans un contexte où l'inflation et la pauvreté sont en augmentation.

Une proposition de loi pour autoriser le partage de compte sur Netflix

Louis Boyard appelle Netflix à reconsidérer sa décision et à permettre le partage de compte, arguant que les abonnés qui paient pour un certain nombre d'écrans devraient pouvoir les regarder où et avec qui ils le souhaitent. Pour cela, le député va mettre en place une proposition de loi pour encadrer cette pratique.

Louis Boyard met en avant des arguments de solidarité et de préservation de la culture populaire pour justifier sa proposition de loi. Il affirme que le partage de compte permet à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir leur propre abonnement Netflix de profiter tout de même des contenus. De plus, il souligne le fait que Netflix a réalisé un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros l'année dernière, tout en évitant de payer ses impôts en France et de redistribuer ses richesses.

Quant au calendrier de cette proposition de loi, aucune information n'a été donnée par le député LFI. Il reste donc incertain quand cette loi pourrait être étudiée ou votée. Cependant, Netflix, lui, a déjà mis en place ses nouvelles règles à la fin du mois de mai. Il reste maintenant à voir si une telle loi pourrait être ou non promulguée en France, mais cette initiative a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux, certains arguant que l’Etat n’a pas à dicter les choix de modèle économique des entreprises.