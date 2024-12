Le lancement des Galaxy S25 approche à grands pas, une partie de la saga Harry Potter fait son retour sur grand écran en 2025, c’est le récap’ de la semaine.

Evan Blass dévoile la date de sortie des Galaxy S25, la fans d’Harry Potter pourront bientôt retrouver les quatre premiers films de la saga au cinéma, le HDMI 2.2 débarquera dès le mois de janvier 2025, c’est le récap’ de la semaine.

Une semaine riche en bonnes nouvelles sur Phonandroid ! Les fans seront ravis d’apprendre que les quatre premiers films de la célèbre saga Harry Potter feront leur grand retour au cinéma en 2025. Dès le mois de janvier, vous pourrez vous procurer l’un des quatre smartphones de la gamme Galaxy S25 de Samsung et profiter du HDMI 2.2. Windows 11 bénéficiera bientôt d’une nouvelle fonctionnalité qui sécurisera encore plus votre machine. Enfin, on vous explique comment profiter d’un rendu visuel supérieur sur votre PS5.

PS5 : on vous explique comment profiter d’une expérience optimale

Il faut parfois connaître les paramètres de vos consoles de jeux vidéo pour profiter du meilleur rendu visuel possible. C’est le cas avec la PS5, dotée d’une option qui améliore considérablement le rendu de vos jeux, à condition d’être activée. Il vous suffit de chercher dans les paramètres HDMI de votre téléviseur l’option « couleur profonde » et l’activer. Attention, l’option pourrait porter un autre nom en fonction de la marque de votre TV.

Lire : La PS5 a une option qui améliore grandement le rendu des jeux, mais beaucoup passent à côté sans le savoir

Le HDMI 2.2 débarquera dès le mois de janvier 2025

Alors que la norme 2.1 avait été validée en 2017 par le consortium HDMI Forum, c’est au tour du HDMI 2.2 de faire son apparition et ce dès le mois de janvier 2025. Il sera présenté au grand salon Tech de Las Vegas. On sait d’ores et déjà qu’il fonctionne avec un nouveau câble et qu’il sera doté d’un meilleur débit que son prédécesseur. La nouvelle norme permettra également une plus grande variété de résolutions et offrira de meilleurs taux de rafraîchissement.

Lire : Le HDMI 2.2 arrive en janvier, préparez-vous à changer de câble

Vous pourrez bientôt retrouver Harry Potter sur grand écran

Alors qu’une série Harry Potter est prévue pour 2026 sur HBO, les quatre premiers films de la saga du célèbre sorcier de Poudlard feront leur grand retour au cinéma à partir du 13 février 2025. Les fans pourront redécouvrir « Harry Potter à l'école des sorciers », « La Chambre des Secrets », « Le Prisonnier d'Azkaban » et enfin « La Coupe de Feu ». Certaines séances spéciales vous permettront de vous plonger dans les aventures d’Harry, Ron et Hermione, en 3D et en 4DX.

Lire : Harry Potter revient au cinéma en 2025 juste avant la sortie de la série

Les Galaxy S25 sortiront le 22 janvier 2025

Alors que certaines rumeurs prédisaient un lancement le 5 janvier, Evan Blass vient de lever le voile sur la date de sortie officielle des Galaxy S25. Les quatre smartphones seront présentés à l’occasion de la conférence Unpacked le 22 janvier. On peut s’attendre à une version standard, une version Plus et un modèle Ultra. Quant au quatrième mobile, il pourrait s’agir d’un Galaxy S25 FE ou d’un Galaxy S25 Slim.

Lire : La date de sortie des Galaxy S25 est confirmée, la voici

Windows 11 : la sécurité sera bientôt encore renforcée

Microsoft continue de perfectionner Windows 11 et d’offrir aux utilisateurs un maximum de sécurité. Une nouvelle option, baptisée Protection Administrateur, fera bientôt son apparition dans les paramètres. Elle permettra de garder les droits administrateurs désactivés excepté lorsque vous déciderez de les accorder temporairement, en un simple clic et après identification par Windows Hello.

Lire : Il suffira d’un clic pour sécuriser Windows 11 grâce à cette nouvelle option

Nos tests de la semaine

Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT : puissance et polyvalence pour 450 euros

Le nouvel aspirateur balai de Shark saura vous convaincre grâce à sa puissance d’aspiration, sa facilité d’utilisation malgré son poids, sa polyvalence et sa station d’accueil efficace et pratique. Nous avons été également agréablement surpris par la politique de garantie et la disponibilité des pièces détachées. On aurait apprécié une meilleure autonomie et moins de bruit. Attention, le Shark PowerDetect Clean & Empty s’encrasse vite.

Lire : Test Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT : rien ne lui résiste, quel que soit le sens dans lequel on l’utilise

Dell Inspiron 14 Plus : un très bon rapport qualité/prix

Dell propose ici un ultraportable particulièrement beau qui combine une autonomie très solide, une puissance en bureautique remarquable et une bonne capacité en calcul d’IA, pour un prix juste de 1000 euros. On regrette les nombreuses incompatibilités logicielles, la mémoire vive soudée et la puissance limitée de la puce graphique. À noter également que l’ Inspiron 14 Plus chauffe beaucoup pour un SoC ARM.

Lire : Test Dell Inspiron 14 Plus : un ultra-portable convaincant pour moins de 1000 euros

Sony Bravia 7 : une très bonne télévision pour les films comme pour les jeux vidéo

Lors de notre test, nous avons été conquis par le design sobre de la Bravia 7, mais aussi par son interface ultra complète, sa connectivité variée et sa colorimétrie bien respectée. La télécommande est moderne et on apprécie vraiment la complémentarité avec la PlayStation 5. Le prix n’est pas toujours justifié, notamment à cause de l’expérience audio moyenne et les reflets beaucoup trop présents sur l’écran.

Lire : Test Sony Bravia 7 : elle fait l’essentiel, mais elle le fait bien !