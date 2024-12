Test Dell Inspiron 14 Plus : un ultra-portable convaincant pour moins de 1000 euros

Les PC portables Windows avec processeurs ARM sont-ils encore trop chers ? Le Dell Inspiron 14 Plus est équipé de la nouvelle puce Snapdragon X Plus pour moins de 1000 euros. Cet ultraportable serait peut-être le bon plan pour les travailleurs nomades avec une autonomie de folie. Est-ce que Intel et AMD deviennent hors course ? On vous dit tout dans ce test.

Quand Apple a introduit les premiers processeurs M1 sur les MacBook, il y a 4 ans, ça été la révolution. Depuis, l’Acorn Archimedes de 1987, c’était la première fois qu’un ordinateur personnel tournait avec une architecture électronique différente des x86 (Pentium et consorts). Avec le développement des réseaux informatiques, de la téléphonie mobile et de l’internet des objets, les puces ARM sont devenues de plus en plus complexes et puissantes. Elles sont par nature plus simples à produire et plus économes en électricité. Ce sont des SoC (System On Chip) et intègrent donc CPU (processeur principal), GPU (processeur graphique) et NPU (processeur neuronal) sur le même composant électronique. Jusqu’ici les PC Windows tournaient essentiellement sur AMD ou Intel.

Avec l’arrivée des premières puces Qualcomm Snadragon X Elite, les fondeurs historiques sont sur la sellette. Qualcomm compte en effet représenter 40% du marché d’ici 5 ans ! Et derrière, d'autres géants entendent bien profiter de leur expertise dans la gravure de microprocesseurs pour inonder le marché avec des puces bon marché. La tendance actuelle est à l’IA et Qualcomm cherche à surfer sur la vague. Et le Dell Inspiron 14 Plus dans tout ça ? C’est l’un des premiers PC ARM sous Windows en dessous des 1000 euros. Il est équipé d'un Snadragon X Plus. Concurrent direct des puces M2 d’Apple, ce PC serait donc un ultraportable à grande autonomie, le MacBook Air de Windows. Pour la puissance, on est plus circonspect quand le Snapdragon X Elite est déjà mis à mal.





Dell Inspiron 14 Plus (Snapdragon X Plus) Ecran 14" LCD IPS, tactile, 60 Hz, 2560 x 1600 Processeur Qualcomm Snapdragon X Plus, X1P-64-100 (10 cœurs jusqu’à 3,4 GHz), NPU intégré GPU Qualcomm Adreno RAM 16 Go LPDDR5X soudée Mémoire interne SSD 512 Go M.2 2230, PCIe NVMe Clavier Rétroéclairé Connectique - 1x Prise jack audio

- 1 x USB type A 3.2 Gen 1

- 2 x USB type C (40 Gbit/s, Power Delivery et DisplayPort™

- lecteur carte microSD

Connectivité WiFi 7

Bluetooth 5.4

Webcam 1 080p @ 30 ips Batterie 54 Wh, 3 cellules

(adaptateur 65 W) OS Windows 11 Famille Poids 1,46 kg Dimensions - Largeur : 314 mm

- Profondeur : 223 mm

- Hauteur maximale : 16,9 mm



Prix et disponibilité

À la date de rédaction de cet article, le Dell Inspiron 14 Plus (7441) que nous évaluons est affiché à un prix public de 1000 euros. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, de 16 Go de mémoire vive et d’un chipset graphique Adreno X1-85. Il y a quelques semaines encore, la même configuration était autour de 800 euros… Les fameux tarifs dynamiques. Nous vous conseillons plutôt la version Inspiron 14 (5441) qui possède le même châssis que le 7441 de test mais sans l’écran tactile et avec un Snapdragon octocœur, en dessous des 800 €.

Le public reste méfiant sur ces nouveaux processeurs, mais les constructeurs mettent tout de même le paquet dessus. Acer Swift Go 14, Asus Vivobook S15, Lenovo Yoga Slim 7x, Microsoft Surface Pro 4, Samsung Galaxy Book 4… il y en a chez tout le monde ! Cependant, Dell est bien celui qui propose le tarif le moins élevé avec ce produit.

Design extérieur

En déballant ce Dell Inspiron 14 Plus, la première impression est très favorable. Un beau portable dans un châssis entièrement en aluminium. Pour des raisons économiques, le métal (meilleur dissipateur thermique que le plastique) est trop souvent cantonné au capot de l’écran. Pour moins de 1000 euros, le rendu est déjà « haut de gamme ». L’écran est bien protégé si vous laissez trainer un stylo contre le capot, dans sa housse. Les éventuelles manipulations ou torsions ne vont pas endommager l’écran.

Pour les profanes, son nom est Inspiron 14 Plus. Inspiron car il vise le grand public et les très petites entreprises ou indépendants. 14 car c’est une dalle 14 pouces. Et Plus, car il bénéficie d’un châssis plus récent que les Inspiron 14 classique. En d’autres termes, l’ancien port HDMI, USB type A, lecteur de carte SD disparait pour laisser place à un port USB type C, un lecteur de carte microSD. Il reste néanmoins (toujours pratique) un port USB type A. On peut ainsi insérer une clé USB basique ou brancher une souris sans recourir à un fastidieux adaptateur. Pour une fois, la connectique est riche sur un ultraportable. Le changement de châssis pour un design spécifique au Snapdragon a aussi du bon pour l’utilisateur. La prise de chargeur propriétaire a laissé place à un port USB type C. En voyage ou simplement en nomade, c’est toujours plus facile de trouver un chargeur USB C qu’un chargeur compatible. Et Dell a eu la bonne idée de rapatrier l’essentiel de la connectique sur le flanc gauche. C’est toujours mieux pour les droitiers de ne pas taper contre une clé USB pendant un transfert. Des bandes en caoutchouc évident les vibrations et protègent le recto des frottements.

Le châssis de notre Inspiron 14 Plus de test (7441) n’a rien à voir avec celui d’un Inspiron 14 Plus Intel (7440), avec lequel il cohabite sur les étals. Déjà, sur la balance, on constate que le PC Snapdragon est 140 grammes plus léger. Ensuite, les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes. De plus, l’extraction de la chaleur est située sur le flanc supérieur droit sur Intel alors que sur notre Snapdragon, elle se trouve dans la charnière, sur une surface équivalente à la largeur du clavier. Sur les deux châssis, on trouve une excroissance longitudinale qui surélève la machine de 4 millimètres environ.

En soulevant le capot, rien ne surprend à première vue. Mais le diable se cache dans les détails. Le pavé tactile est de belle dimension (138 millimètres de diagonale) mais surtout agréable à utiliser. Ecran 14 pouces oblige, exit le pavé numérique. Le clavier chiclet n’est pas noir comme à l’habitude, il arbore un gris souris plus discret. Pour améliorer le confort de l’utilisateur, il est rétroéclairé sur 2 niveaux. D’ailleurs, il s’éteint progressivement (au bout de 1 minute) si on ne l’utilise pas ; un petit raffinement pour économiser de la batterie.

La disposition du clavier est classique, mais fonctionnelle ; la frappe est douce et franche. Quand on inspecte plus en détail, on remarque une nouvelle touche entre Alt gr et le pavé directionnel. Les plus attentifs auront reconnu le logo Copilot. Par défaut, son appui ne déclenche que l’ouverture du menu de personnalisation. On identifie dans le coin supérieur droit un bouton ON/OFF qui se trouve aussi être un capteur d’empreinte digitale. De chaque côté du clavier, on aperçoit une grille verticale pour les haut-parleurs. On s’étendra davantage sur le sujet dans la rubrique Audio.

Ecran

Pour son ordinateur Snapdragon, Dell n’a pas cherché à aller sur les plates-bandes des ordinateurs classiques (15,6 pouces) et encore moins sur les grands portables (plus de 16 pouces). Le processeur Snapdragon est, à l’origine, taillé pour le marché des ultraportables. Aussi le constructeur américain a logiquement équipé cet Inspiron Plus 7741 d’une dalle 14 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Un format compact et nomade. A noter que ce n'est pas une dalle OLED, mais IPS. A ce tarif, il fallait s'y attendre. L’écran bénéficie d’un taux de rafraichissement basique à 60 Hz, ce qui est un peu dommage lorsque le 90 ou le 120 Hz est devenu la norme. On regrette aussi une luminisoté maximale à 400 cd/m² seulement, toutefois contrebalancé par un bon traitement des reflets.

La particularité de la dalle, c'est sa technologie tactile. Certes, c'est loin d'être indispensable pour un PC Windows, qui plus est au format classique, mais c'est toujours bon à prendre. On apprécie aussi une colorimétrie juste, les couleurs affichées à l'écran étant proches de celles d'origine. Une bonne chose.

Logiciel

Sans surprise, Dell équipe les Inspiron 14 Plus 7441 de Windows 11. Utiliser un laptop avec un processeur Qualcomm Snapdragon n’est pas sans conséquence. A l’origine, Windows fonctionne pour les processeurs d’architecture x86. Avec l’essor de la mobilité (smartphones, tablettes…), mais aussi la bascule d’Apple sur ARM avec les processeurs M, Microsoft s’intéresse à ces « nouveaux » processeurs. Grâce à la démocratisation des téléphones, à leur renouvellement fréquent, les fondeurs de SoC (Qualcomm, MediaTek, NVidia) pour appareils mobiles rattrapent progressivement leur retard sur les fondeurs historiques (Intel / AMD).

Mais le codage d’un logiciel entre un processeur ARM et x86 est différent. On peut passer par un émulateur, mais il y a une perte de performances. Malgré tout, Windows supporte désormais les SoC ARM, comme MacOS. La plupart des logiciels majeurs, qu’ils soient bureautiques (LibreOffice, Office, Slack, Zoom …), créatifs (suite créative Adobe, Blender, DaVinci Resolve…) ou outils de développement (docker, Java, Python…) tournent sur Windows version ARM. On peut bien entendu écouter de la musique, regarder une vidéo en streaming ou surfer sur internet avec un PC équipé ARM.

En revanche, il existe des incompatibilités. Avant, elles étaient principalement logiciels (différence en applications 32 et 64 bits notamment), désormais elles sont surtout matérielles. Le site WorksonWoA recense les logiciels et jeux portés sur Windows ARM. La liste est très longue, mais inexacte. Généralement, elle liste des applications qui fonctionnent sur Qualcomm Snapdragon Elite et non X Plus. Sur les logiciels ordinaires, la différence est ténue, mais sur les logiciels exigeants plus de puissance graphique comme les jeux, la différence est immense. Nous avons fait le test sur plusieurs jeux soi-disant compatible, ils ne lancent se même pas sur notre Dell Inspiron 14 Plus 7441.

L’explication est probablement à chercher du côté de la puissance graphique. Le petit chipset Adreno ne fait pas le poids face aux ressources gigantesques exigées par les jeux modernes. Mais, il existe une autre raison, les logiciels anti-cheating (anti-triche). Ainsi les populaires jeux Riot Games (League Of Legends, Valorant…) pourraient tourner (même lentement) sur un PC Windows ARM, mais ils sont bridés actuellement par Riot Vanguard.

Même topo avec les jeux disponibles sur Epic Games à cause d’Epic Easy Anti-Cheat. Finalement, nous avons réussi à faire tourner quelques jeux comme Among Us ou Counter Strike 2. Beaucoup de jeux ne sont pas portés sur ARM. Beaucoup de jeux ne peuvent tourner sur ce Dell Inspiron 14 Plus ou d’autres PC équipés d’un modeste Snapdragon X Plus. Ils ne se lancent tout simplement pas.

Par ailleurs, ce PC est validé Copilot+. En d’autres termes, il est « boosté pour l’intelligence artificielle ». En clair, Microsoft impose une puissance minimale de 40 TOPS (trillion d’opération par secondes) pour quantifier les performances en IA. Jadis, on ne parlait que de TFLOPS (trillions d’opérations en virgule flottante). Le Dell Inspiron 14 Plus promet 45 TOPS. Super. Car NPU (processeur dédié aux calculs IA) ou pas, nous avons utilisé Copilot (dans Edge), Cocréateur, et Créateur d’image avec le cloud Microsoft. Donc sans internet, pas d’IA. L’intérêt des PC estampillés Copilot+ reste à démontrer, au-delà de l’annonce marketing.

Performances

Nous évoquions déjà les performances de cet étonnante puce Qualcomm Snapdragon X Plus dans la rubrique précédente. En l’absence de véritable carte graphique, la puissance pour du gaming était très fortement mise en doute. Mais, il est plus utile de passer la machine à un examen soigneux que de tergiverser en spéculations. En d’autres termes, place aux benchmarks !

En préambule, étudions déjà les composants installés dans le moteur. Pour alimenter en données notre Snapdragon X Plus, Dell a vu grand. La version Inspiron 14 avec Intel i3 démarre avec 8 Go de RAM. Sur la version ARM, 16 Go sont alloués d’office, sans possibilité de modification dans le configurateur. La raison est simple, la RAM est soudée comme dans un téléphone. Elle n’est donc pas upgradable ou changeable. Pour la plupart des utilisateurs, ce n’est pas gênant. Le PC bénéficie d'aileurs d'un modeste 6,7/10 en indice de réparabilité.

Cette RAM a une autre particularité, ce n’est pas de la simple DDR5 @4400 MT/s disponible pour les Intel i5, pas de la DDR5 @5200 MT/s pour les Intel i7, pas de la DDR5 @5600 MT/s pour les AMD Ryzen 7, ni même de la DDR5X @6400 MT/s réservés aux Intel i9. C’est de la DDR5X 8448 MT/s !

C’est amusant de constater que le « petit « Snapdragon X Plus, équipés de seulement 10 cœurs et palpitant au maximum jusqu’à 3,4 GHz, exploite une mémoire vive beaucoup plus rapide qu’un Intel i9 équipés de 16 cœurs physiques et battant jusqu’à 5,1 Ghz. Les comparaisons entre processeurs x86 et SoC ARM sont d’ailleurs compliquées. On pourrait comparer ce Snapdragon X Plus à un Intel i3 au regard de sa fréquence d’horloge. Pourtant, le SoC ARM est plus proche d’un Intel i5 avec ses 10 cœurs physiques.

Pour rendre la comparaison plus complexe, Qualcomm a eu la bonne idée de nommer Snapdragon X Plus des puces avec 10 cœurs (comme sur le Dell Inspiron 14 Plus), mais aussi des puces avec 8 cœurs. Dans notre machine de test, c’est un Snapdragon X Plus X1P-64-100, c’est-à-dire la moyenne gamme des X Plus avec 42 Mo de mémoire cache, mais pas de vitesse d’horloge boostée à 4 GHz. Quand on observe le résultat en puissance brute sur Geekbench ou Cinebench, en simple coeur comme multicoeur, les résultats sont proches de ceux posés par Qualcomm dans ses présentations presse.

On est même au-delà des performances de la version supérieure Snapdragon X Elite de l’Asus Vivobook S15, qui a autant de mémoire cache, mais 4 cœurs supplémentaires. En puissance brute, comme en gaming (Steel Nomad Light), les performances sont mêmes supérieures à un Microsoft Surface Laptop équipé d’un Snapdragon X Elite encore plus puissant (boosté à 4 GHz). Le Snapdragon X Elite X1E-84-100 équipant le Samsung Galaxy Book 4 Edge se montre bien meilleure en puissance brute et aussi dans le gaming.

Si l’on compare avec de l’Intel, le Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10839 points) est plus puissant en bureautique (PCMark 10) que l’i5-1334-U (4889 points) ou même l’Intel Core Ultra 258V (6227 points) de l’Asus Zenbook S14. En jeu vidéo (Steel Nomad Light et Time Spy), le GPU Adreno X1 85 du Snapdragon X Plus (2166 et 1971 points) est plus nettement moins performant que le chipset graphique Intel Arc gérant le graphisme sur les Intel Ultra 155H (3119 / 3804 points).

En clair, le Dell Inspiron 14 Plus harnaché en Snapdragon X Plus est une excellente machine pour le multitâche et la bureautique, mais un piètre PC gamer. Pour exemple, Counter Strike 2 qui est un vieux jeu tourne à 30 IPS en moyenne. Injouable.

Rafraichissement

A la différence des MacBook Air, les portables motorisés en Snapdragon X Elite nécessitent un ventilateur. Sur ce Dell Inspiron 14 Plus, il est situé sous le clavier, à droite. La température peut atteindre 46 degrés sous la machine pendant les benchmarks ou même en téléchargement. Le ventilateur est alors légèrement audible. Le mercure ne dépasse toutefois pas les 40 degrés sur les touches en stress test et 35 degrés sur la surface métallique ici de chaque côté du touchpad.

En sortie de ventilateur (soufflant sous le PC), on est proche des 50 degrés. Ces relevés de température indiquent des valeurs maximales quand la machine est poussée dans ses derniers retranchements. Pour de la bureautique et butinage sur internet, le PC restera tiède et silencieux. Le design de cette nouvelle ligne Inspiron facilite la dissipation thermique passive. Comme nous vous l’indiquions déjà en rubrique Design extérieur, une petite protubérance longeant la grille d’aération rehausse le châssis.

Audio

Même si l’acoustique n’est pas une caractéristique importante pour la plupart des utilisateurs, elle n’en demeure pas moins utile pour beaucoup. Un ultraportable comme ce Dell ambitionne d’être un PC polyvalent pour la famille, les étudiants, les indépendants. Aussi, il servira certainement de jukebox dans les chambres ou les bureaux. Quand on regarde le châssis, on voit deux bandes microperforées de chaque côté du clavier. Une zone oubliée pour le son est désormais plutôt orientée pour le rafraîchissement de la machine. Etrange. Le son s’exprime pourtant par ces deux grilles. Bien sûr, comme la plupart des ultraportables ou même portables, le son vient également du dos du PC. Les deux grilles verticales ne sont-elles que des grilles de ventilation par lesquelles se diffusent le son des haut-parleurs ?

Le suspense est insoutenable, la réponse est NON ! Il y a 4 haut-parleurs sur ce petit ultraportable ! Un tweeter (pour les aigus et mediums) est logé de chaque côté du clavier. Parfait pour la musique, mais aussi pour des vidéoconférences. Un caisson de graves est dissimulé dans les deux coins inférieurs du châssis. Ces hauts-parleurs ne bénéficient pas de traitement dynamique Dolby ici, mais de la technologie Qualcomm Aqstic Speaker Max. Les paramètres audios sont extrêmement rudimentaires.

Qu’importe, en lançant notre batterie de tests audio, stupeur : le Dell Inspiron 14 Plus envoi du gros son ! On peut pousser le volume jusqu’à 100 %, les haut-parleurs suivent sans broncher. La combinaison des deux paires de haut-parleurs est clairement audible. Sur du rock, variété, les aigus et mediums sont clairs comme de l’eau de roche. Sur de l’électro, dance, jazz, les graves sont percutants. C’est rare d’avoir un bon son sur un ultraportable. C’est encore plus rare d’avoir un bon son sur un ultraportable accessible.

Batterie et charge

L’autonomie est un critère fondamental dans le choix d’un notebook pour le travail. Ce Dell Inspiron 14 Plus 7441 embarque d’un accumulateur lithium-ion de 54 Whatts, soit 3 cellules. C’est à peu près la même capacité que le dernier MacBook Air M3, également avec architecture ARM. C’est en revanche beaucoup moins qu’un Acer Swift Go 14 ou un Asus Vivobook S15 par exemple. C’est même 10 Watts de moins que la version Dell équipée Intel. Le constructeur américain semble très confiant sur l’ascétisme du Snapdragon X Plus… ou il essaye d’économiser quelques euros.

Cette confiance semble justifiée. Le Dell Inspiron 14 Plus 7441 réussit à tenir 19 heures 13 minutes dans l’exécution de taches bureautiques, avec WiFi Activé, rétroéclairage à 50 %. C’est deux journées de boulot pour certains, voir trois pour d’autres. En lecture vidéo continue, la batterie assure presque 19 heures (toujours avec luminosité à 50 % et WiFi activé). C’est bien ! Encore mieux que les 18 heures du Surface 2024 (15 pouces) ou les 18 heures en streaming vidéo d’un MacBook Air 13 pouces (M2). Dans tous les cas, les PC sous Intel ou même AMD sont battus.

Le nouveau benchmark Procyon Office Productivity One Hour Battery Consumption indique la batterie perd 5 % de sa capacité en 1 heure d’utilisation bureautique intensive. On retrouve à peu près cette idée de 19 heures d’usage intensif. Signalons d’ailleurs que le PC est réglé en « performances élevées », on peut donc gagner une heure ou deux en basculant en « consommation équilibrée » et en baissant un peu la luminosité de l’écran.

C’est véritablement dans son incroyable autonomie que ce PC Dell Inspiron 14 Plus 7441 se révèle et marque sa suprématie. Il n’est pas le plus rapide, le plus beau, mais certainement l’un des moins énergivores de l’époque. La version Snapdragon X Elite sera plus puissante mais également plus gourmande en électricité. Pour du Word, Excel ou web, l’autonomie n’est-elle pas plus importante ?

En termes de charge, le Dell Inspiron 14 Plus 7441 adopte un bloc d’alimentation standard de 65 Whatts. On pourrait croire que c’est le même chargeur que sur le modèle Intel. Que nenni, rappelez vous de ce qui a été décrit dans la rubrique Design : cet Inspiron ne possède pas de connecteur propriétaire pour la charge, mais d’un universel USB type C. On comptera plus d’1 heure 30 pour effectuer une charge complète. Une durée dans la moyenne des ultraportables.

Charge (avec chargeur 65 W) :