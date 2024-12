Le nouvel aspirateur balai de Shark est un concentré de technologies au service de son efficacité de nettoyage et de son confort d’utilisateur. Un modèle de référence aujourd’hui. Démonstration.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Si vous pensiez que les robots aspirateurs avaient l’apanage des technologies les plus sophistiquées, sachez que l’aspirateur-balai Shark PowerDetect Clean & Empty ne donne pas sa part aux lions en la matière. Ce modèle très haut de gamme se passe certes de connectivité, Bluetooth ou WI-Fi, et donc d’application, mais, pour le reste, il devrait titiller la curiosité du geek qui sommeille en vous.

Prix et disponibilité

Le PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT, pour reprendre son nom complet, couronne aujourd’hui la gamme de la marque américaine Shark dont, par ailleurs, les produits cuisine sont regroupés sous la bannière Ninja. Ce produit présenté comme la Rolls de la catégorie est proposé au prix de 549,99 €. Un tarif élevé, même si les Dyson, par exemple vendus à un tarif avoisinant, semblent moins complets en termes de fonctionnalités. En effet, par rapport à ses concurrents venus de la perfide Albion, le Shark dispose d’un argument de poids avec une station qui lui permet non seulement de se recharger, mais aussi de vider son réservoir à poussière.

L’appareil est fourni avec plusieurs embouts et brosses. On trouve tout d’abord une brosse à épousseter qui se transforme en suceur plat. Une brosse motorisée spéciale poils d’animaux est aussi présente ainsi qu’un embout multisurface. Enfin, la brosse principale DuoClean Detect motorisée complète un ensemble capable de s’adapter à tous les scénarios d’utilisation ou presque.

L’appareil est proposé en une seule couleur, tandis qu’en termes de consommables, on trouve les filtres à poussière anti-allergène (14,99 €) et la capsule anti-odeurs sur laquelle nous reviendrons, ainsi qu’un préfiltre moteur (14,99 €). Le Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT est fourni avec les éléments déjà cités, bien entendu, avec en prime un second préfiltre.

Mais le vrai plus de Shark est certainement la disponibilité immédiate de nombreuses pièces détachées directement accessibles sur le site de la marque : les différents brosses et becs, les bacs à poussière de la base comme de l’aspirateur, la batterie, les conduites, les manches et même le corps même de l’aspirateur (159,99 € tout de même). Un kit spécial voiture est également commercialisé. On notera que Shark garantit son produit 5 ans et de 2 ans pour la batterie.

Il se plie en quatre pour vous

L’appareil est livré dans un carton relativement encombrant, bien qu’il soit en grande partie démonté. L’assemblage des différents éléments n’a rien de sorcier et, en quelques minutes, le tout est prêt pour un premier tour du propriétaire.

Le design de l’aspirateur-balai proprement dit est assez classique, puisqu’il reprend sensiblement les traits d’un gros pistolet avec le moteur sur l’arrière, la batterie amovible au niveau de la poignée et le bac à poussière transparent d’une capacité de 0,7 l. Les marques adorent que l’on voie le résultat du travail de leur aspirateur.

Celui-ci peut tout d’abord recevoir des embouts courts pour une utilisation type aspirateur à main. En rajoutant le tuyau rigide, on passe à une utilisation en aspirateur balai avec notamment une brosse motorisée sophistiquée sur laquelle nous reviendrons et qui peut aussi fonctionner directement sur l’aspirateur. Le tuyau est doté de la technologie Flexology : il présente une articulation dans sa partie supérieure qui permet de fléchir pour passer facilement sous les meubles.

À l’arrière de l’aspirateur, nous trouvons un indicateur LED de niveau de charge de la batterie et le bouton de mise sous tension. Au niveau de la poignée, un bouton est là pour sélectionner le mode d’utilisateur de l’aspirateur. Le bouton de mise en route est lui à l’arrière de l’appareil.

Celui-ci est donné pour un poids de 3,71 kg. La marque ne communique pas la puissance d’aspiration de son produit. Sa qualité de fabrication est impeccable avec des plastiques bien finis et un assemblage rigoureux. Nous apprécions le clac franc lors de la mise en place d’un accessoire.

La base

La base permet tout d’abord de parquer l’aspirateur balai. C’est d’autant plus pratique qu’il ne tient pas à la verticale sans support. Il est possible de laisser le tuyau rigide en place sur la station pendant que l’on est en mode aspirateur à main. Le bac de l’aspirateur de 0,7 l va aussi se vider dans la station qui, elle, dispose d’un réservoir de 2 l, soit sensiblement l’équivalent de trois fois le bac embarqué. La marque annonce bien entendu un chiffre de fonctionnement en autonomie, 45 jours en l’occurrence, mais celui dépend d’énormément de facteurs.

Le système de vidage se fait sans système de sac jetable, un bon point pour les personnes les plus sensibles à question écologique. C’est aussi un coût en moins bien entendu. Cela se fait automatiquement, mais un large bouton permet de basculer en mode nuit pour empêcher l’opération logiquement bruyante de se lancer et de réveiller la maisonnée.

Shark a glissé dans sa station un dispositif antiodeur, qui prend la forte d’une sorte de grosse capsule désodorisante. Un exemplaire est fourni avec la possibilité d’ajuster l’intensité de son action. Nous n’avons pas vraiment d’idée de la durée de vie de la capsule. Une extension à clipser sur le côté accueille deux accessoires. Le tout n’est pas très encombrant au final. La qualité de fabrication est au rendez-vous avec une carrosserie en plastique blanc et anthracite. Notons la présence d’un filtre HEPA à l’arrière de la station.

L’installation est ultra simple et, en quelques minutes, le système est opérationnel. Il faut dire que nous n’avons pas ici un appareil connecté, contrairement par exemple aux dernières générations de Dyad de Roborock. La présence d’une application sur cette catégorie de produits ne nous semble pas franchement indispensable. Elle sert quasi exclusivement à mettre à jour le firmware de l’aspirateur.

Une belle puissance d’aspiration

Dans un premier temps, nous allons utiliser le Shark PowerDetect Clean & Empty comme aspirateur-balai dans une pièce de 30 m2. Le sol est majoritairement en travertin, mais deux grands tapis ras sont disposés devant deux portes donnant sur l’extérieur. Précisons qu’un chien occupe très souvent l’espace. Pour affronter cela, nous utilisons logiquement la fameuse brosse DuoClean Detect qui mérite le détour. Elle intègre une série de capteurs qui vont permettre à l’aspirateur d’offrir un nettoyage le plus efficace possible.

Pour cela, la brosse va pouvoir déterminer la nature du sol et son niveau de saleté afin d’adapter la puissance d’aspiration. Elle va aussi être capable de détecter les recoins et les bordures ! Cette tête ultra intelligente est dotée de LEDS pour éclairer le théâtre des opérations, mais sa fonction la plus singulière se nomme DirectionDetect. Cette innovation permet de poursuivre l’aspiration lorsqu’on ramène l’aspirateur vers soi alors que, sur un appareil classique, elle n’opère que lorsque l’on pousse l’appareil. Le mouvement inverse ramène plutôt les poussières qui n’ont pas encore été aspirées. Voilà qui, sur le papier en tout cas, optimise la durée et l’efficacité du nettoyage, puisque celui-ci est tout le temps actif. Le tout est associé à deux brosses rotatives mécanisées.

L’aspirateur balai est suffisamment haut pour que les personnes assez grandes n’aient pas à courber l’échine au risque de fatiguer leur dos. Il se manipule facilement avec les deux roulettes à l’arrière de la brosse. Nous laissons le mode automatique avec donc un ajustement dynamique de la puissance d’aspiration en fonction de la nature du sol et du niveau de saleté. Effectivement, les tapis sont bien reconnus et l’aspirateur passe à sa puissance maximale. Attention cependant, si votre tapis est de petite taille, le temps que sa détection se concrétise sur les réglages de l’aspirateur, il est possible que vous soyez déjà passé à autre chose.

Le Shark PowerDetect Clean & Empty fait preuve d’une efficacité redoutable sur le sol dur et sur nos tapis. Les surfaces sont parfaitement traitées : poils d’animaux, petits graviers ramenés par les chaussures et poussières sont avalés sans coup férir. Les feuilles de plante ont en revanche donné du fil à retordre à l’appareil : elles sont ramassées par les rouleaux, mais elles retombent ensuite. Dommage. Le bruit généré est assez fort, mais il demeure acceptable. Sur les tapis plus généreux, le Shark PowerDetect est logiquement un peu plus à la peine, mais il s’en sort toujours mieux que les plus puissants robots aspirateurs passés entre nos mains.

Deux bémols pour finir. L’indication du niveau de charge de la batterie n’est pas très explicite, tout comme celui du mode utilisé. D’ailleurs, en pratique, le mode automatique nous semble pertinent dans 99 % des cas. Le mode ECO permet de faire un peu moins de bruit, mais nous l’avons surtout utilisé pour finir une pièce alors que la batterie criait famine. Le mode boost est comme son nom l’indique synonyme de puissance maximale avec le bruit qui va avec : la marque annonce 86 dB au maximum, ce n’est pas rien. Les LEDS procurent un éclairage étrange, puisque c’est l’arrière de la tête qui est le plus éclairé. Nous aurions préféré que ce soit l’avant de l’appareil.

Et s’il était temps d’aspirer sous le canapé ? C’est désormais possible grâce au tube articulé. Une fois la manœuvre assimilée, il ne faut que quelques secondes pour aspirer les bourres de poussière qui ne tardent guère à s’accumuler dans ces zones inaccessibles aux robots aspirateurs. L’aspiration le long des plinthes affiche là aussi une belle efficacité et le Shark PowerDetect Clean & Empty remplace sans mal les antiques aspirateurs-traîneaux.

Nous basculons ensuite vers une utilisation à la main. L’efficacité est bien au rendez-vous pour donner un coup de neuf à l’intérieur d’une voiture par exemple, mais le Shark est un peu lourd et encombrant. Cela reste faisable bien entendu, mais il y a plus compact sur le marché. Le bec fin nous a permis de nettoyer entre les éléments verticaux d’un radiateur en fonte.

Arrêt au stand pour un aspirateur toujours prêt

Placer correctement le Shark PowerDetect Clean & Empty sur sa station d’accueil réclame un peu de pratique, mais une fois que c’est fait, il va se vider en quelques secondes. Un temps très bref qui génère beaucoup de bruit, il faut l’avouer. Malgré nos craintes face à une station sans sac, la poussière est sous contrôle et elle demeure totalement capturée par la station. Un bon point. Difficile en revanche de juger l’efficacité du système anti-odeur avec un aspirateur qui ne met pas en œuvre d’eau avec les risques de mauvaises odeurs qui vont nécessairement avec.

L’essentiel des poussières et autres déchets aspirés se vide dont sans problème, mais un nettoyage manuel de l’appareil demeure nécessaire très régulièrement, surtout si sa route croise fréquemment celle d’un chien en pleine mue. En effet, nous avons dû enlever des amas de poils coincés au niveau du filtre du bac à poussière de l’aspirateur. L’opération est aisée et, en prime, le bac s’ouvre largement : on pourra donc le laver à grandes eaux le cas échéant. Pensez-y, car, dans le cas contraire, le Shark PowerDetect Clean & Empty perd assez rapidement de la puissance d’aspiration.

Un peu de maintenance est également nécessaire sur la station, mais là aussi rien de sorcier. En ce qui concerne les rouleaux de la brosse « intelligente », ils résistent plutôt bien à l’enchevêtrement des poils. Notons que seul le petit rouleau de devant est prévu pour être démonté afin d’être nettoyé. Une fois ôté de son logement, il laisse apercevoir un peigne en plastique qui offre une fonction d’autonettoyage automatisée.

La recharge totale de l’appareil prend environ 6 heures. C’est assez long, même si la première moitié de la charge est beaucoup plus véloce. Pour l’autonomie, en mode Auto, nous avons atteint 20 et 30 minutes de fonctionnement. Cela peut sembler peu, mais cela devrait suffire dans la plupart des cas, au regard de la vocation du produit. Pour rappel, Shark annonce 70 minutes en mode ECO.