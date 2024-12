Il suffira d’un clic pour sécuriser Windows 11 grâce à cette nouvelle option

Windows 11 va gagner une fonctionnalité qui sécurisera encore plus le système en quelques secondes, le temps de cliquer sur un nouveau bouton. Voici à quoi cela va vous servir.



Microsoft ne veut pas que Windows 11 ressemble à une passoire. Une volonté que la firme a affiché dès la sortie du système d'exploitation, en imposant aux PC souhaitant l'installer de posséder une puce TPM 2.0, qui sert entre autres à créer et stocker des clés cryptographiques. Au quotidien, vous avez sûrement croisé plusieurs fois ces popups indiquant qu'il faut posséder les droits administrateur pour effectuer telle action ou accéder à tel dossier.

Pas commodité, beaucoup passent alors sur un profil administrateur, activant de fait les droits associés en permanence. Cela permet certes de cliquer moins souvent sur ces fenêtres d'avertissement, mais ce n'est pas forcément l'idéal puisque l'ordinateur devient techniquement plus vulnérable aux cyberattaques. Les malwares et autres logiciels malveillants ont très souvent besoin des droits administrateur pour agir. Avec cette nouveauté, Microsoft semble avoir trouvé un bon compromis entre praticité et protection.

Cette nouvelle option de Windows 11 sécurise le système en un seul clic

L'idée de base est simple : accorder les droits administrateur uniquement au moment où l'on en a besoin. C'est ainsi qu'est née l'option Protection Administrateur, aperçue dans la dernière version test de Windows 11 pour les inscrits au programme Windows Insider. On y accède en suivant le chemin Paramètres > Confidentialité et sécurité > Sécurité Windows > Ouvrir Sécurité Windows.

La protection en question s'active d'un simple clic sur un bouton, sachant qu'une identification par Windows Hello (code PIN, reconnaissance faciale ou empreinte digitale) est nécessaire pour cela. À partir de là, chaque fois que ce sera nécessaire, Windows créera un token d'accès temporaire qui sera effacé une fois l'action administrateur menée à bien.

Le reste du temps, les droits administrateurs sont désactivés, ce qui sécurise un peu plus votre machine sans impacter votre utilisation. Pour le moment, le menu Protection Administrateur n'est même pas activé par défaut sur les versions Preview de Windows 11. Il faudra attendre un déploiement global avant d'en profiter.

Source : Windows Lastest