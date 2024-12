La PS5 a un option qui améliore grandement le rendu des jeux, mais beaucoup passent à côté sans le savoir

Des utilisateurs se sont rendus compte des années plus tard qu'ils pouvaient activer une option de leur PS5 pour un rendu visuel supérieur. Ils pensaient qu'elle était enclenchée depuis tout ce temps, mais non.

Les consoles de jeux vidéo ont beau afficher des graphismes de plus en plus impressionnants, il ne suffit pas d'acheter la dernière en date pour en profiter au maximum. Sans un écran adapté, vous briderez les capacités de l'appareil et n'obtiendrez pas le meilleur rendu. Si vous branchez une PlayStation 5 sur une TV vielle de 15 ans, vous savez normalement à quoi vous attendre. Mais parfois, c'est le paramétrage qui fait défaut.

Sur le réseau social communautaire Reddit, un internaute détenteur d'une PS5 s'est rendu compte au bout de 2 ans qu'il devait activer une certaine option pour une expérience optimale. Le pire, c'est qu'il était persuadé qu'elle était déjà enclenchée, la faute à son téléviseur qui le lui indiquait, l'induisant totalement en erreur. Après avoir raconté sa “découverte”, de nombreuses personnes sont venues dire qu'elles aussi s'étaient fait avoir de la sorte.

Cette option de la PS5 rend vos jeux plus beaux, du moment que vous connaissez son existence

L'utilisateur u/Dipstickpattywack explique : “Aujourd’hui, je regardais les paramètres vidéo [de ma TV LG] et j’ai remarqué que je ne pouvais pas activé [la définition] 2160p avec HDR car « mon appareil ne le prenait pas en charge », même si mon téléviseur et mon câble HDMI prennent en charge la 4K HDR. Il s'avère que les paramètres HDMI de mon téléviseur avaient l'option « couleur profonde » désactivée par défaut. J'ai activé l'option et c'est le jour et la nuit“.

En clair : vérifiez votre TV et cherchez une option similaire, sachant que son nom change selon la marque de l'appareil. Comme ce joueur, peut-être pensez-vous que c'est déjà fait : “J'ai été dupé car [ma TV] était capable [d'afficher] du 1080p HDR avec les paramètres par défaut, ce qui a déclenché l'affichage de l'indicateur HDR sur mon téléviseur, alors j'ai pensé que j'étais en 4K HDR“.

Et jetez aussi un œil à votre éventuelle barre de son tant qu'à faire. Un autre propriétaire de PS5 a eu un problème similaire : “Je n'ai pas pu activer le HDR parce que les paramètres audio de mon [appareil] Sonos étaient définis sur Dolby au lieu de PCM“.