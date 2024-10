Free propose désormais l’offre Free Family, une fuite dévoile le design du Galaxy S25 Ultra, c’est le récap’ de la semaine

Découvrez la nouvelle offre Free Family, Samsung aurait adouci les coins du Galaxy S25 Ultra, Renault dévoile les premières photos de la Renault 4L, c’est le récap’ de la semaine.

Le prix des smartphones premium Android pourrait bientôt augmenter, Free propose désormais une nouvelle offre parfaite si vous souhaitez regrouper forfait mobile et box, et une nouvelle fuite révèle le design du Galaxy S25 Ultra qui pourrait offrir une meilleure prise en main. Alors que Renault dévoile les premières images de sa 4L électrique, plusieurs utilisateurs s’accordent pour dire que la mise à jour Windows 11 24H2 vaut vraiment le coup d’être installée sur les vieux PC non compatibles.

Les prix des smartphones premium de 2025 pourraient largement augmenter

À en croire le leaker Digital Chat Station, le coût des processeurs de Qualcomm et MediaTek devrait augmenter en 2025 d’environ 20%. Cela pourrait donc entrainer une hausse du prix des smartphones Android haut de gamme de l’année prochaine, notamment le Samsung Galaxy S25, le Xiaomi 15, le OnePlus 13 ou encore le Find X8 Pro d’Oppo. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui pourront toutefois opter pour un appareil premium de 2024 dont les prix auront peut-être baissé, plutôt que de viser un smartphone plus cher de l’année en cours.

Free : on vous dit tout de l’offre Free Family

Free encourage enfin les abonnés à combiner offre Internet et forfaits mobiles. En effet, comme plusieurs fournisseurs d'accès à Internet, l’opérateur propose désormais l’offre Free Family, disponible pour les nouveaux ou anciens abonnés, sans engagement. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les tarifs et remises en fonction de la combinaison qui vous correspond.

Galaxy S25 Ultra : des coins plus arrondis et un meilleur confort

De nouvelles fuites ont levé le voile sur le design du très attendu Galaxy S25 Ultra. Bonne nouvelle, Samsung semble avoir opté pour un design plus doux et harmonieux grâce à ses coins plus arrondis et son cadre légèrement plus plat. Le futur smartphone pourrait être plus agréable à utiliser et plus confortable et ce malgré son grand format.

Découvrez les première images de la Renault 4L électrique

Alors que le Mondial de l’Auto 2024 et la présentation officielle de la 4L électrique approchent à grands pas, Renault a décidé de lever le voile sur les premières photos de sa future voiture. Ces images dévoilent un SUV urbain qui rend hommage à la version originale tout en bénéficiant d’une touche de modernité et d’élégance. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir le design de la Renault 4 E Tech.

La mise à jour Windows 11 24H2 fait du bien aux vieux PC

De nombreux utilisateurs ont décidé d’installer Windows 11 24H2 sur leurs PC et ce malgré la configuration minimale exigée par Microsoft. Sur Reddit, plusieurs témoignages encouragent cette démarche. En effet, cette opération s’accompagne de plusieurs effets positifs, notamment au niveau des performances, de la rapidité d’exécution de certains programmes, et de la vitesse de chargement des vidéos YouTube en 1080p.

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Watch Ultra : l’une des meilleures montres connectées pour les sportifs

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée dédiée au sport, la Galaxy Watch Ultra est faite pour vous. C’est un appareil résistant qui profite d’une excellente autonomie et qui offre plusieurs fonctionnalités de tracking. Attention, cette montre est chère et son design ne plaira pas à tout le monde. À noter également qu’elle n’est malheureusement pas compatible avec les iPhone.

Silent Hill 2 Remake : le meilleur jeu d’horreur de l’histoire du jeu vidéo

Lors de notre test, nous avons été conquis par l’ambiance du jeu, le gameplay simple et efficace et l’aventure rallongée mais pas dénaturée. Âmes sensibles s’abstenir, Silent Hill 2 Remake offre des passages vraiment terrifiants. Même si certains aspects tels que la brume font un peu artificiels et que le jeu ne surprendra pas toujours les fans, cela reste le meilleur jeu d’horreur de l’histoire du jeu vidéo.

Dell XPS 13 ARM : des performances impressionnantes pour un petit format

Dell propose ici un PC portable performant, résistant, silencieux et on adore son petit format léger. Il devrait séduire grâce à sa qualité de fabrication, son design unique et son excellente autonomie. Attention, sa connectique est ultra limitée et les touches capacitives ne plairont pas à tout le monde.

Xiaomi Smart Band 9 : un excellent rapport qualité/prix

Si l’on met de côté l’épaisseur du tracker connecté, l’application inchangée et les fonctions de communication limitées, le Smart Band 9 est un bracelet très séduisant. Xiaomi combine ici un écran lumineux, une autonomie confortable, un suivi de nombreuses activités et un suivi du sommeil complet, pour un prix abordable.

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom : un jeu intelligent et créatif

Quel plaisir d’enfin jouer Zelda ! La durée de vie de ce titre est parfaite, le gameplay est original, la bande originale est exceptionnelle et on adore les quêtes secondaires particulièrement rafraîchissantes. La direction artistique est sublime, la map est bien conçue et nous étions ravis de découvrir que le mode héroïque était disponible d’emblée. On regrette seulement que The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom soit parfois trop facile et que le scénario soit un peu enfantin.

Motorola Moto Buds+ : des écouteurs complets pour un prix raisonnable

Si vous cherchez des écouteurs légers à moins de 150 euros, les Moto Buds+ pourraient retenir votre attention. On adore la signature audio de Bose, la charge assez rapide, la compatibilité Dolby Atmos et l'égaliseur intégré des Moto Buds+. Même s’ils bénéficient d’un bon rapport qualité/prix, ces écouteurs ont malgré tout quelques défauts, notamment au niveau des performances de la réduction de bruit active, de la qualité des appels avec la réduction de bruit activée ou encore des possibilités réduites de contrôle tactile.

Galaxy A05s : une valeur sure dans l’entrée de gamme

Le Galaxy A05s est un bon smartphone d’entrée de gamme, qui séduira grâce à son grand et bel écran, sa qualité photo, son lecteur carte mémoire microSD et sa prise jack. Même si les améliorations par rapport à la génération précédentes sont nombreuses, on regrette que l’autonomie soit toujours aussi décevante, que la puissance soit vraiment limitée et que la charge soit aussi lente. Attention, si vous optez pour le Galaxy A05s, il faudra faire une croix sur la 5G et la certification IP.

