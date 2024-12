La date de sortie des Galaxy S25 est confirmée, la voici

Une nouvelle indiscrétion d'un leaker confirme la date de sortie des Galaxy S25 de Samsung. Elle était jusque là incertaine, mais cette fois-ci le doute n'est plus permis. La voici.

Plus le moment fatidique approche, plus les rumeurs se transforment en informations fiables. Cela vaut pour la sortie de tous les produits Tech, mais ici c'est bien des Galaxy S25 de Samsung dont il est question. S'il reste encore quelques doutes sur leurs caractéristiques, notamment en Europe avec la question du processeur, on a une idée assez précise de ce à quoi s'attendre. Des photos récentes permettent même d'admirer le Galaxy S25 Plus.

En ce qui concerne la date de sortie des appareils, nous pouvons dès à présent oublier la possibilité du 5 janvier 2025, qui tombe un dimanche. Cette affirmation qui ne repose pas sur rien : un leaker extrêmement fiable vient de confirmer la date à laquelle beaucoup de monde accordait déjà du crédit. Vu la preuve qu'il apporte, il n'y a plus de doute possible.

Voici quand sortiront les Galaxy S25 de Samsung

La fuite ne provient pas de n'importe qui. C'est Evan Blass, plus connu sous son pseudonyme evleaks, qui en est à l'origine. Sur son compte X (Twitter), il a partagé une photo de l'invitation italienne à l'Unpacked, la conférence lors de laquelle Samsung présente ses nouveaux produits. La date y apparaît clairement : les Galaxy S25 sortiront le 22 janvier 2025. Mais ce n'est pas la seule information intéressante de l'affiche, à découvrir ci-dessous.

D'abord, on remarque que 4 smartphones sont présents. Cela laisse penser qu'en plus des S25, S25 Plus et S25 Ultra, un autre mobile sera dévoilé. Le Galaxy S25 Slim ou bien le Galaxy S25 FE ? Les paris sont ouverts. Ensuite, on note que tous les modèles auront des bords arrondis.

Enfin, ces mêmes bords forment un genre d'étoile à 4 branches qui n'est pas sans rappeler celles qui composent le logo de Galaxy AI. On peut en déduire que le système d'intelligence artificielle du constructeur sud-coréen tiendra une place importante lors de l’événement de janvier.