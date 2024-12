Le HDMI 2.2 arrive en janvier, préparez-vous à changer de câble

La nouvelle norme HDMI, numérotée 2.2, débarque dès le mois de janvier prochain. Si elle apportera de nombreuses améliorations, elle va aussi obliger à investir dans de nouveaux câbles.

Brancher un décodeur TV, une console de jeux ou un lecteur Blu-Ray à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Voilà un geste que vous avez sûrement fait plusieurs fois sans même y penser. Et pourtant, ce standard de la vidéo connu de tous est plus complexe qu'il n'y paraît. Si l'on dit “norme”, ça vous parle ? Non ? Alors plutôt 1.4, 2.0, 2.1… Ce sont elles, les fameuses normes HDMI. Plus qu'un chiffre, elles déterminent entre autres la qualité de l'image que vous pouvez obtenir sur vos écrans.

Si vous achetez un câble HDMI aujourd'hui, il sera estampillé de la norme 2.1. C'est la dernière en date, validée en 2017 par le consortium HDMI Forum. L'immense majorité des appareils récents, pour ne pas dire tous, la supporte.

Le gain par rapport à la version 2.0 est beaucoup plus important que son appellation le laisse penser : débit jusqu'à 48 Gbps (18 pour la 2.0) et définition jusqu'à 10K/8K à 60 fps ou 4K à 120 ips sont au programme (contre 4K à 60 ips en 2.0). Ce n'est pas assez pour vous ? Alors voici le HDMI 2.2.

La norme HDMI 2.2 débarque dès janvier 2025 et elle fonctionne avec de nouveaux câbles

En marge du CES de janvier, 2025, le grand salon Tech de Las Vegas, le HDMI Forum annonce qu'il y présentera “une nouvelle version de la spécification HDMI“. Cette dernière sera dotée “d'une bande passante plus élevée” et “permettra une variété de résolutions et de taux de rafraîchissement” plus importante qu'actuellement.

Pas de précision à se mettre sous la dent en revanche. Sans surprise, le groupe indique aussi que le HDMI 2.2 nécessitera l'utilisation d'un nouveau câble. Dans les faits, cela ne devrait pas changer grand chose pour vous. Il faudra plusieurs années avant que les appareils compatibles avec la nouvelle norme soient abordables pour le plus grand nombre. Les premiers devraient arriver vite cela dit. D'après les dernières rumeurs, les cartes graphiques Nvidia RTX 5000 prendront en charge le HDMI 2.2.

Source : ComputerBase