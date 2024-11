GTA 6 sortira en automne 2025, une nouvelle saga Skywalker est actuellement en préparation, c’est le récap’ de la semaine

L’éditeur Take Two dévoile la date de lancement de GTA 6, trois nouveaux films Star Wars seraient actuellement en préparation, iOS 18.2 s’accompagne de plusieurs nouvelles fonctions, c’est le récap’ de la semaine.

Take Two confirme la date de sortie du tant attendu GTA 6, votre iPhone s’enrichit en nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour iOS 18.2 et les smartphones Samsung gagnent en sécurité grâce à One UI 7.0. Alors qu’Intel perd sa place dans l’indice boursier Dow Jones au profit de Nvidia, Deadline révèle que trois nouveaux films Star Wars pourraient voir le jour.

Intel disparait du Dow Jones

Mauvaise nouvelle pour Intel, l’entreprise spécialisée en semi-conducteurs vient d’être retirée du célèbre indice boursier américain, le Dow Jones. La valeur boursière d’Intel ayant chutée de plus de 50% en 2024, le groupe américain prévoit de réduire ses effectifs de 15% et espère faire environ 10 milliards de dollars d’économie d’ici l’année prochaine. La croissance rapide de Nvidia permet à la société de prendre la place d’Intel au Dow Jones.

Lire : Vous n’aurez peut-être plus de processeur Intel dans vos prochains PC, l’entreprise vient d’encaisser un coup dur

iOS 18.2 : trois nouvelles fonctionnalités repérées

La mise à jour iOS 18.2 s’accompagne de nouvelles fonctionnalités très pratiques. La première nouveauté déployée concerne l’app Localiser, qui vous permet désormais de partager la localisation d’un appareil avec un contact en cas de perte. Autre changement pour les propriétaires d’iPhone 16, le bouton de contrôle de la caméra a été amélioré. Enfin, on note une amélioration dans l’intégration d’Apple Intelligence au sein des applications tierces.

Lire : Votre iPhone va obtenir ces trois nouveautés avec iOS 18.2

GTA 6 : Take Two dévoile la date de sortie officielle

Encore un peu de patience, GTA 6 ne sera pas lancé avant l’année prochaine. En effet, comme le prévoyait le calendrier de l’éditeur Take Two Interactive, la date de sortie est prévue pour automne 2025, à condition de ne pas subir de retards. Le jeu le plus attendu de la décennie reste encore mystérieux, mais on sait que les joueurs prendront les commandes de Lucia, dont les aventures se dérouleront dans la ville de Vice City.

Lire : La date de sortie de GTA 6 est confirmée, il faudra faire preuve de patience

La sécurité des Samsung Galaxy renforcée par One UI 7.0

Alors que One UI 7.0 s’apprête à être lancé par Samsung, on fait le point sur les améliorations apportées par la mise à jour. Ces dernières concernent essentiellement la sécurité et la protection des données personnelles. En effet, le mode « Restrictions Maximales » s’enrichit de trois nouvelles options de sécurité, à savoir le blocage des réseaux 2G, des connexions USB et des reconnections automatiques aux réseaux Wi-Fi non sécurisés. Les utilisateurs seront ravis d’apprendre que Samsung fait tout pour renforcer les outils de protection de leurs appareils Galaxy.

Lire : Votre Samsung Galaxy devient plus sûr que jamais avec One UI 7.0 et ses trois nouvelles options de blocage

La licence Star Wars pourrait faire son retour au cinéma

Les fans de la saga Skywalker seront ravis d’apprendre que Lucasfilm aurait conclu un accord avec Simon Kinberg pour produire trois nouveaux films Star Wars, après cinq ans d’absence au cinéma pour la licence. Si Disney et Lucasfilm ont refusé de donner des informations sur cette nouvelle trilogie, le média Deadline semble convaincu que l’intrigue des épisodes X, XI et XII pourraient se concentrer sur les Skywalker.

Lire : Une nouvelle trilogie Star Wars arrive et on n’en a pas fini avec les Skywalker

Nos tests de la semaine

Xiaomi Redmi 14C : le meilleur rapport autonomie/prix

Xiaomi propose ici un smartphone à moins de 160 euros doté d’un très grand écran, d’une mémoire vive extensible, d’un lecteur microSD et d’une prise jack. Côté autonomie, le Redmi 14C est impressionnant. À ce prix-là, on ne peut malheureusement pas être difficile avec la puissance ridicule et la qualité photo médiocre. À noter également que le son du haut-parleur est épouvantable et que c’est un téléphone non compatible avec les réseaux 5G.

Lire : Test Xiaomi Redmi 14C : un tout petit prix pour un champion de l’autonomie

PS5 Pro : une console de luxe qui pourrait peiner à trouver son public

On adore le design fin de la PS5 Pro, ainsi que son ray tracing amélioré, son PSSR et son excellente qualité visuelle. Malheureusement, la PS5 Pro est vendue 800 euros et n’est pas indispensable. Les joueurs pourraient être refroidis par le prix, l’absence de lecteur de disques, et le manque de différence avec la PS5 classique. Cela étant dit, on apprécie le fait qu’il y ait de plus en plus de jeux compatibles.

Lire : Test PS5 Pro : mais à qui s’adresse réellement la console de Sony ?

Dragon Age The Veilguard : un jeu réussi qui pourrait encore plus nous surprendre

Cet action-RPG pourra séduire grâce à sa structure efficace, son système de combat amusant, sa belle direction artistique et son doublage français de qualité. L’univers de Dragon Age The Veilguard est particulièrement riche et on adore le fait de pouvoir personnaliser totalement le style de jeu de notre personnage. On regrette que l’aspect dark fantasy ait complètement disparu et que les environnements paraissent parfois bien vides. Si l’aventure est attrayante, elle est rarement surprenante.

Lire : Test Dragon Age The Veilguard : un retour en Thedas loin d’être tiédasse