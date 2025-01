Samsung dévoile ses nouveaux Galaxy S, les tarifs des offres Netflix augmentent encore, c’est le récap’ de la semaine

Que nous réservent les Galaxy S25 et S25+, Netflix augmente une nouvelle fois ses prix, Sony déploie un nouveau patch pour ses consoles PS5 et PS5 Pro, c’est le récap’ de la semaine.

Samsung profite de son évènement Unpacked pour dévoiler les Galaxy S25 et S25+, Netflix augmente à nouveau les tarifs de ses offres et Sony déploie la première mise à jour de 2025 pour les PlayStation 5 et 5 Pro. Cette semaine, on vous explique comment des scientifiques ont capté pour la première fois des signaux radio en provenance d'une galaxie morte et on vous dit tout d’une option méconnue mais très pratique dans ChatGPT.

ChatGPT : une option discrète pourrait vous simplifier la vie

Si vous utilisez ChatGPT, vous serez heureux de découvrir cette option méconnue et pourtant très efficace, le bouton “Modifier le message”. Facile à utiliser, il vous permet de d’apporter des modifications à vos instructions et vous évite de reformuler vos consignes. Cette option vous fera gagner du temps et vous permettra de comparer les différentes versions des réponses de l’IA dans l’historique de vos échanges.

Lire : Connaissez-vous cette fonction discrète de ChatGPT qui vous fait gagner un temps fou ?

Galaxy S25 et S25+ : des smartphones haut de gamme riches en fonctionnalités IA

Samsung a profité de son évènement annuel Unpacked pour lever le voile sur ses nouveaux smartphones, les Galaxy S25 et S25+. Côté design, Samsung mise sur un look plus fin avec des tranches plates, des bords arrondis et un cadre solide en aluminium Armor. Les deux modèles sont équipés d’un Snapdragon 8 Elite qui promet de belles performances. Pas de changement du côté de la batterie malheureusement, mais la possibilité d’opter pour un S25 avec 512Go de stockage. On note une belle qualité photo et une grande quantité de fonctionnalités IA, comme par exemple la Now Bar, le Now Brief ou encore la Gomme audio. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la fiche technique détaillée et les prix des Galaxy S25.

Lire : Samsung dévoile les Galaxy S25 et S25+, faites place à l’IA

Netflix : les prix des offres sont encore en hausse

L’année 2025 commence à peine et Netflix annonce déjà une hausse de ses prix. La plateforme justifie cette nouvelle augmentation en expliquant vouloir “réinvestir pour améliorer encore Netflix“. À ce jour, les changements de prix ne concernent que les États-Unis, le Canada, l’Argentine et le Portugal, mais la France ne devrait malheureusement pas y échapper, et on peut s’attendre à une hausse des tarifs de chaque offre d’environ 1 ou 2 euros d’ici quelques mois.

Lire : Netflix augmente encore ses prix sans contrepartie, les abonnés n’en peuvent plus

Des scientifiques captent des signaux radio émanant d’une galaxie morte

C’est une première qui laisse les scientifiques sans voix, une galaxie morte située à 2 milliards d’années-lumière de la Terre a envoyé de puissants signaux radio. Le FRB (Fast Radio Burst ou Sursauts Radio Rapide) a été capté par le radiotélescope CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) en février 2024. Les scientifiques ont demandé à pouvoir utiliser le télescope spatial James Webb pour comprendre ces signaux.

Lire : Une galaxie morte envoie de puissants signaux radio, une première qui secoue les scientifiques

Sony déploie une mise à jour pour ses PS5 et PS5 Pro

Le constructeur vient de déployer la première mise à jour de l’année et elle concerne les PS5 et PS5 Pro. Le patch n’est pas révolutionnaire mais promet d’améliorer « les performances et la stabilité du logiciel système » et « les messages et l'ergonomie de certains écrans », comme l’explique Sony dans ses notes de mise à jour. Pour profiter de ce patch, rendez-vous dans l’onglet « Paramètres et mise à jour du logiciel système de votre console ».

Lire : Mettez à jour votre PlayStation 5, le dernier patch fera du bien à la console

Nos tests de la semaine

Redmi Note 14 Pro+ 5G : excellent rapport qualité/prix

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone puissant à moins de 400 euros, le Note 14 Pro+ 5G pourrait vous intéresser. Joli design, bel écran AMOLED, maîtrise de la chauffe, Redmi propose un appareil qui ressemble à un produit haut de gamme. Attention, ce smartphone ne vous conviendra pas si la qualité photo est importante pour vous. On regrette que le Note 14 Pro+ 5G ne soit pas livré avec un chargeur et on apprécierait qu’il y ait moins d’apps préinstallées et de pubs dans la surcouche.

Lire : Test Redmi Note 14 Pro+ 5G : à ce tarif, difficile de trouver mieux

Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : Samsung se repose un peu sur ses lauriers…

Notre prise en main de la nouvelle gamme de smartphones de Samsung nous a globalement séduit malgré le peu de nouveautés qui accompagnent les trois nouveaux appareils. Les S25 sont toujours aussi élégants et fluides. Ils ont gagné en puissance par rapport aux S24, grâce à l’arrivée du Snapdragon 8 Elite. Samsung mise énormément sur l’intelligence artificielle avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités IA et l’ajout d’un « super assistant ».

Lire : Prise en main des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : que valent les nouveaux fleurons de Samsung ?

Nvidia RTX 5090 : cinq étoiles pour la nouvelle génération Blackwell

Si l’on met de côté son prix XXL qui s’élève à 2349 euros, la Nvidia RTX 5090 est un sans-faute. Les performances brutes et RT sont impressionnantes, son design ne réclame plus que 2 slots, et elle intègre désormais 3 encodeurs NVENC de dernière génération. La RTX 5090 n’a pas de concurrente et c’est la carte reine pour les créatifs. Seul bémol, il manque encore des jeux pour exploiter totalement ses compétences.

Lire : Test de la Nvidia RTX 5090 : une vraie révolution graphique !