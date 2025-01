Gemini fait son apparition dans Android Auto, voici ce que cela va changer

L'interface de Gemini, le nouvel assistant d'intelligence artificielle de Google, a été repérée dans la version bêta d'Android Auto, signalant l'arrivée prochaine de cette technologie dans nos véhicules.

D'après Android Authority, qui a analysé la version 13.5 bêta d'Android Auto, l'intégration de Gemini est déjà bien avancée. Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore active, l'interface utilisateur est entièrement développée et remplace celle de Google Assistant.

Le changement le plus visible est l'apparition d'une nouvelle icône de microphone aux couleurs caractéristiques de Gemini, arborant un dégradé bleu-violet. Une mention « Ask Gemini » (Demandez à Gemini) s'affiche désormais en bas de l'écran, invitant les utilisateurs à interagir avec l'IA.

Gemini s’apprête à débarquer sur Android Auto

Cela fait plusieurs mois que l’on s’attendait à ce que Google déploie Gemini sur l'ensemble de son écosystème. L'entreprise a d'ailleurs annoncé au CES 2025 l'arrivée prochaine de son IA sur Google TV, et des indices suggèrent également son déploiement sur les montres connectées Wear OS.

L'intégration de Gemini dans Android Auto promet plusieurs améliorations : des conversations plus naturelles avec l'assistant, une meilleure compréhension du contexte, et une personnalisation accrue basée sur les habitudes de l'utilisateur. Ces fonctionnalités pourraient transformer l'expérience de conduite en rendant les interactions avec le système d'infodivertissement plus intuitives.

Gemini ne se contentera pas d’être un simple changement de nom de Google Assistant, mais qu'il soit conçu pour aller plus loin. Des fonctionnalités telles que les conversations à plusieurs tours et la capacité à mieux comprendre le contexte donnent l'impression qu'il s'agit d'une évolution de l'Assistant plutôt que d'un simple renommage. Gemini devrait aussi être en mesure d’utiliser l’IA pour mieux vous répondre, mais on ne sait pas encore exactement quelles fonctionnalités seront disponibles sur les voitures.

Bien que Google n'ait pas encore communiqué de date officielle pour le lancement de Gemini sur Android Auto, les observateurs anticipent un déploiement d'ici le milieu de l'année 2025, possiblement en parallèle de son lancement sur d'autres plateformes de l'écosystème Google. On s’attend aussi par exemple que Gemini débarque sur Android Automotive, l’OS autonome pour voitures de la société.