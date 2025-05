Google Messages ajoute une fonction ultra pratique pour se désabonner facilement des messages publicitaires

Les textos publicitaires s’invitent souvent sans prévenir sur nos smartphones. Google veut y mettre fin avec une nouvelle option dans son appli Messages. Une solution rapide pour bloquer les entreprises trop insistantes vient d’être lancée.

De nombreuses entreprises contactent leurs clients par message pour transmettre des informations utiles, comme l’heure d’une livraison ou un rappel de rendez-vous. Ces derniers sont souvent attendus et bienvenus. Mais dans certains cas, ces échanges deviennent envahissants. Les marques utilisent alors ce canal pour envoyer régulièrement des promotions, des offres limitées ou d’autres contenus non sollicités. Ils s’accumulent ensuite dans les conversations, finissent par gêner la lecture des échanges vraiment importants.

Pour répondre à ce problème, Google a commencé à déployer une nouvelle option dans son application Messages. Grâce à cette fonction, il devient possible de se désabonner d’un simple geste des communications envoyées par des entreprises. Elle concerne principalement les messages RCS, une version plus avancée des SMS. Ce bouton rappelle une autre nouveauté récemment intégrée dans Gmail, qui regroupe tous les abonnements dans un menu unique sur Android, avec la possibilité de se désabonner en un clic.

Google permet de se désabonner des messages RCS et SMS promotionnels via un simple bouton

La fonctionnalité apparaît de façon visible dans les discussions. Lorsqu’un message est envoyé par une entreprise, un bouton “Se désabonner” s’affiche automatiquement au-dessus du champ de saisie. L’utilisateur peut aussi y accéder en ouvrant le menu de la conversation. En appuyant dessus, une fenêtre propose plusieurs raisons de se désabonner : trop de messages, désintérêt, spam ou autre. Si l’option “spam” est choisie, le numéro est bloqué, et la conversation passe dans la section des messages indésirables.

Le système fonctionne en envoyant automatiquement le mot “STOP” à l’entreprise concernée. Ce message est reconnu comme une commande standard, utilisée pour demander l’arrêt des sms publicitaires. Une fois ce dernier envoyé, la société est censée cesser toute communication non essentielle, comme les offres ou les promotions.

Les messages importants, tels que les codes de vérification ou les confirmations de réservation, peuvent continuer à être reçus si l’utilisateur en a fait la demande. Il reste possible de réactiver les échanges promotionnels en accédant au menu de discussion. La fonctionnalité est disponible dans huit pays, dont la France, l’Allemagne, l’Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle fonctionne avec le RCS, mais aussi avec certains SMS et MMS envoyés par des numéros courts.