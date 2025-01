Les Google Pixel reçoivent leur première mise à jour de 2025, découvrez les nouveautés et corrections à installer dès maintenant

Google inaugure l'année 2025 avec une mise à jour logicielle pour ses smartphones Pixel. Ce correctif de janvier inclut des améliorations de sécurité, mais aussi des optimisations importantes. Les modèles récents, comme le Pixel 9 Pro Fold, bénéficient d’ajustements spécifiques pour des performances encore plus fluides.

Chaque début d’année est marqué par des mises à jour logicielles essentielles pour les utilisateurs de smartphones. Ces correctifs permettent de renforcer la sécurité et d’optimiser les appareils. Google profite donc de cette période pour lancer ses premières mises à jour de 2025. Ces patchs, disponibles pour toute la gamme Pixel encore prise en charge, visent à garantir un fonctionnement fluide et fiable aux utilisateurs, tout en leur offrant une meilleure protection de leurs données personnelles.

La mise à jour de janvier concerne les modèles allant du Pixel 6 jusqu’aux Pixel 9 Pro Fold, en passant par les Pixel 8 et Pixel Fold. Elle inclut non seulement les derniers correctifs de sécurité Android, mais aussi des ajustements spécifiques pour corriger des bugs signalés par les utilisateurs. Google continue ainsi de proposer des mises à jour logicielles pour tous les modèles encore pris en charge, y compris les plus anciens afin d'améliorer le fonctionnement de ces appareils.

La mise à jour de janvier améliore la sécurité et corrige des bugs sur les Pixel

Renforcement de la sécurité : Tous les appareils bénéficient des correctifs Android les plus récents, essentiels pour contrer les menaces numériques.

Optimisation audio : Des problèmes de stabilité audio constatés sur certaines applications ont été résolus.

Affichage et graphismes : Les utilisateurs des Pixel 9 ont signalé des lignes clignotantes sur leur écran, un souci désormais corrigé.

Interface utilisateur : Les icônes personnalisées s'affichent désormais correctement dans le lanceur Pixel.

Pour les utilisateurs des Pixel 6 et 7, cette mise à jour est limitée à des patchs de sécurité. En revanche, les modèles plus récents comme les Pixel 8 et Pixel 9 profitent d’améliorations supplémentaires, notamment pour la fluidité de l’affichage. La mise à jour est disponible en téléchargement automatique via Paramètres > Système > Mise à jour du système. Pour ceux qui souhaitent l’installer manuellement, Google propose des fichiers OTA et images d’usine directement sur son site.