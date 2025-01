Les prix des Galaxy S25 ont fuité, préparez-vous à une mauvaise nouvelle

Une fuite révèle en avance les prix des futurs Galaxy S25 en Europe. S'ils s'avèrent exacts, ils ne vont pas vous faire plaisir, d'autant qu'une précédente indiscrétion était plus optimiste.

Les nombreuses fuites qui précèdent inévitablement la sortie d'un nouveau smartphone permettent d'en avoir un aperçu complet parfois des mois avant son officialisation. Et plus le mobile est attendu, plus il y a de chances qu'il se dévoile en avance. Prenez les Galaxy S25 de Samsung par exemple. On sait tout d'eux, de leur fiche technique à leur design. Bien sûr, tant que la marque sud-coréenne ne les a pas annoncé, cela reste des hypothèses qui pourront être contredites, mais c'est peu probable.

Il reste cependant une grande inconnue qui, elle, fait encore l'objet de bien des spéculations : le prix. Fin 2024, des sources laissaient penser que les Galaxy S25 coûteraient autant que les S24. Elles étaient visiblement trop optimistes. Une autre fuite révèle une grille tarifaire différente pour l'Europe, et pas dans le bon sens.

Voici les prix supposés des Galaxy S25 en Europe

Le listing diffusé est on ne peut plus claire. Il donne également les différents coloris auxquels nous devrions avoir droit. Par commodité, nous avons conservé leur appellations en anglais :

Galaxy S25 en Silver, Navy, Icy Blue et Mint : 128 Go : 964,90 € 256 Go : 1 026,90 € 512 Go : 1 151,90 €

en Silver, Navy, Icy Blue et Mint : Galaxy S25 Plus en Silver, Navy, Icy Blue et Mint : 256 Go : 1 235,90 € 512 Go : 1 359,90 €

en Silver, Navy, Icy Blue et Mint : Galaxy S25 Ultra en Titanium Silver Blue, Titanium Black et Titanium Gray : 256 Go : 1 557,90 € 512 Go : 1 681,90 € 1 To : 1 930,89 €

en Titanium Silver Blue, Titanium Black et Titanium Gray :

Si l'on compare ces prix à ceux des Galaxy S24 au moment de leur sortie, on note une augmentation globale entre 60 et plus de 100 €. À cela s'ajoute le fait que les tarifs donnés ici ne clairement pas définitifs. Ils seront arrondis, certainement au supérieur. Le Galaxy S25 128 Go passerait par exemple de 964,90 € à 969 €, dans le meilleur des cas.

Notons qu'on ignore à quel pays d'Europe s'adressent ses prix. Il est donc difficile de savoir à ce stade s'ils sont dans la fourchette haute de ce à quoi s'attendre pour la France, ou au contraire parmi les plus bas du Vieux continent. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour en être sûr : les Galaxy S25 de Samsung seront présentés le 22 janvier 2025 à 19h heure française.

Source : 91mobiles