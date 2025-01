Les enceintes Google Home et Nest ne répondent plus à vos questions ? Vous n’êtes pas seuls

De nombreux utilisateurs des enceintes connectées Google Home et Nest font face à des problèmes de reconnaissance vocale depuis fin décembre. Les appareils ne répondent plus à certaines commandes basiques, créant une frustration croissante au sein de la communauté des utilisateurs.

D’après les utilisateurs touchés par les dysfonctionnements des enceintes Google Home et Nest, le problème se manifeste principalement lors de requêtes simples comme « Quelle est la météo ? » ou « Quelle heure est-il ? ». Dans ces situations, les appareils s'activent et affichent une animation de traitement, mais restent muets. Cette anomalie touche l'ensemble de la gamme, du Nest Hub Max au Home Mini, en passant par le Nest Audio et le Nest Hub classique.

Fait intéressant, le dysfonctionnement semble sélectif. Si les commandes basiques sont affectées, d'autres fonctionnalités continuent de fonctionner normalement. Les utilisateurs peuvent toujours contrôler leurs lumières connectées, activer leurs aspirateurs robots ou gérer d'autres appareils domotiques sans difficulté.

Google est au courant du problème et un correctif est en cours de déploiement

Les tentatives de résolution classiques, comme le redémarrage des appareils ou la réinitialisation des routeurs, n'ont pas permis de résoudre le problème. Certains utilisateurs sont allés jusqu'à réinitialiser complètement leurs enceintes, sans plus de succès.

Android Authority a pu confirmer ces dysfonctionnements lors de tests approfondis. Le site rapporte que même sur une connexion Internet haut débit de 600 Mbps, les appareils restent bloqués sur ces commandes élémentaires. Le comportement observé suggère une confusion dans la hiérarchie des réponses entre les différents appareils Google présents dans une même pièce.

Google a reconnu l'existence du problème et affirme que ses équipes travaillent à en identifier la cause. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que la situation devrait déjà être résolue pour la majorité des utilisateurs, bien que les raisons exactes du dysfonctionnement n'aient pas été communiquées.

Pour de nombreux utilisateurs qui se reposent quotidiennement sur ces assistants vocaux, ces défaillances, même temporaires, pourraient avoir été un vrai problème. Heureusement, si l’on en croit les dires de Google, tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre. En attendant, on vous rappelle que les enceintes Google ont récemment reçu une nouvelle voix plus naturelle, mais elle ne devrait pas être à l’origine de tels dysfonctionnements.