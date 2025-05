Google Pixel 9 Pro : à 643 € seulement, le smartphone est à son prix le plus bas pour les 25 ans Amazon !

Le Pixel 9 Pro est un véritable condensé des meilleures technologies pensé par Google. Ce smartphone haut de gamme est particulièrement apprécié pour la qualité de ses photos, la puissance de son IA et l’expérience utilisateur très agréable. Et cerise sur le gâteau, pour les 25 ans d’Amazon, vous pouvez l’avoir à un prix défiant toute concurrence. Pour cela, il vous suffit de cumuler la promo en cours avec le code anniversaire VEN25 et l'offre de remboursement de 100 €. On vous explique !

Chaque année, nous attendons avec impatience les périodes de promotion pour faire les meilleures affaires possibles. Soldes d’été et d’hiver, Black Friday, French Days… Il y a de quoi faire. Mais cette année, il existe une autre occasion spéciale pour trouver des bons plans exceptionnels : les 25 ans Amazon.

Pour fêter ça, le géant américain multiplie les promotions sur de nombreux produits. C’est le cas du Google Pixel 9 Pro qui voit son prix fondre comme neige au soleil. Son prix de vente conseillé est de 1099 €. Mais sur la fiche Amazon du produit, vous aurez le plaisir de voir un rabais de -30% qui ramène le prix du téléphone à seulement 768 €. Et ce n’est pas fini !

À l’occasion de ses 25 ans, Amazon propose chaque jour un nouveau code promo qui permet d’économiser 25 euros dès 75 euros d’achat. Le code du jour est VEN25 et il est utilisable sur les produits déjà en promotion. Ainsi, le prix du Google Pixel 9 Pro n’est plus que de 743 €. Le smartphone bénéficie enfin d'un bonus reprise Google de 100 €. Vous pouvez donc vous équiper pour un prix final de 643 € seulement. Une aubaine pour cet excellent modèle !

Google Pixel 9 Pro : la puissance de l’IA dans un format compact

Le Google Pixel 9 Pro est sans nul doute l’un des smartphones les plus complets de sa génération. Il incarne la vision de Google pour un smartphone intelligent, puissant et particulièrement travaillé pour la photo.

Le Pixel 9 Pro est équipé d’un sublime écran Super Actua OLED LTPO de 6,34 pouces. Il affiche une définition de 1280 x 2856 pixels, avec un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour une fluidité irréprochable. Comme souvent chez Google, l’expérience visuelle est de très haut niveau.

Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce Tensor G4 gravée en 4 nm, optimisée par Google pour intégrer des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle. Couplée à 16 Go de RAM et 128 Go de stockage, elle offre une expérience utilisateur fluide à tous les niveaux.

Google n’a pas fait les choses à moitié côté photo. Il en va de sa réputation. À l’arrière, on trouve un module principal Samsung Isocell GNK de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP. À l’avant, le Pixel 9 Pro embarque une caméra selfie de 42 MP, idéale pour les amateurs de portraits ultra-détaillés. Comme souvent avec Google, les caractéristiques de ses capteurs photos ne sont pas les plus impressionnantes mais Google est capable de les optimiser au maximum, notamment grâce à l’IA, pour obtenir des performances dignes d’un photophone professionnel.

Avec sa batterie de 4 700 mAh, le Pixel 9 Pro tient sans problème plus de 24 heures en usage classique. Et bien sûr, il bénéficie de la charge rapide et de toutes les optimisations logicielles propres aux Pixel.

Puissant, intelligent, compact et taillé pour la photo, le Pixel 9 Pro coche toutes les cases du smartphone haut de gamme dans un format compact. Avec son prix réduit de seulement 643 euros pour l’anniversaire Amazon, c’est sans nul doute l’un des flagships du moment avec le meilleur rapport qualité-prix.