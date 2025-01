Cet expert en piratage IPTV appelle à plus de prudence face aux blocages automatiques, voici pourquoi

Le blocage dynamique des flux IPTV pirates est essentiel pour protéger les droits de diffusion en direct. Pourtant, des erreurs récentes ont montré les risques de cette méthode. Un spécialiste d’une entreprise anti-piratage exhorte à la retenue pour éviter des dommages collatéraux.

Dans le domaine des retransmissions sportives en direct, le blocage dynamique des flux pirates s’est imposé comme une solution efficace. Depuis 2017, le Royaume-Uni a ouvert la voie avec des ordonnances de justice permettant de bloquer rapidement les serveurs illicites. Ce système a ensuite été perfectionné par des partenaires tels que Friend MTS pour garantir une plus grande précision. Aujourd’hui, il est largement utilisé à l’échelle internationale, notamment au Canada et en Europe, pour protéger les droits de diffusion des ligues sportives.

Cependant, les erreurs de blocage, comme celles survenues en Italie avec le Piracy Shield, rappellent que cette technologie n’est pas infaillible. Des services légitimes, tels que Cloudflare, ont été bloqués par erreur, provoquant des perturbations importantes. Chris White, architecte en chef chez Friend MTS, souligne que de tels incidents ternissent la réputation de ces outils et nuisent aux entreprises touchées.

Les blocages automatiques des flux IPTV risquent de provoquer des erreurs

Selon Chris White, l’un des principaux dangers réside dans le manque de contrôle et de supervision des blocages. Avec des amendements législatifs en Italie permettant des actions plus agressives et moins surveillées, les risques d’erreurs augmentent. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, ce dernier appelle à une approche plus mesurée, fondée sur des technologies de surveillance éprouvées et des outils précis qui minimisent les dommages collatéraux.

Chris White plaide également pour une meilleure communication sur les réussites de ces systèmes. Par exemple, Friend MTS collabore avec des organisations comme l’UEFA et la Serie A pour bloquer efficacement les flux pirates, tout en préservant les services légitimes. Ces partenariats, qui reposent sur des outils de surveillance avancés, ont prouvé leur efficacité au fil des années. En revanche, des incidents comme ceux liés au Piracy Shield en Italie montrent qu’une technologie mal calibrée peut avoir des effets indésirables. Les opérateurs doivent donc redoubler d’efforts pour privilégier des solutions fiables et éviter les erreurs qui pourraient compromettre les droits des diffuseurs ou perturber l’accès des utilisateurs à des services légitimes.

Source : Advanced Television