Ce drone entièrement imprimé en 3D dépasse les 650 km/h, un record

Un nouveau record du monde officiel vient d'être établi : celui du drone FPV (First Person View) le plus rapide de la planète. Il a atteint environ 657 km/h en vol, battant le précédent détenteur d'une bonne marge.

L'impression 3D a fait du chemin. Aujourd'hui, elle sert aussi bien à créer des figurines de jeu de plateau que des prothèses médicales. On peut même imprimer des maisons en béton à la chaîne, c'est dire. L'ingénieur Luke Mike Bell et son père se sont servis de cette technologie pour autre chose : construire le drone FPV le plus rapide du monde. FPV signifie First Person View. Il s'agit donc d'un drone volant équipé d'une caméra permettant de voir ce qu'il “voit”.

Lire aussi – Les mini drones truffés d’explosifs ne sont plus de la science-fiction et il n’y a vraiment pas de quoi sauter de joie

Si les deux hommes ont choisi l'impression 3D, ce n'est pas un hasard. Cela leur a permis de produire des prototypes fonctionnels rapidement et de jouer avec différents matériaux avant de trouver la bonne combinaison. Au total, créer le drone Peregreen V4 leur aura pris deux ans. Un temps qu'il aurait fallu allonger en se basant sur des méthodes de fabrication plus traditionnelles. Le résultat est là puisque que Peregreen V4 établit un record mondial.

Un drone imprimé en 3D bat le record du monde de vitesse

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez comprendre comment le drone a été conçu, mais surtout le voir atteindre une vitesse de 657,59 km/h. C'est 31 km/h de plus que le précédent record détenu par le Blackbird de l'ingénieur aérospatial Benjamin Biggs. Par rapport au Peregreen V3, la dernière version profite d'une forme modifiée, d'hélices plus petites ou encore d'un nouveau carénage poncé au sable. Autant de changements lui faisant gagner en aérodynamisme.

Luke Mike Bell et son père ont battu le record à peine un mois après l'enregistrement du précédent. Vu les progrès de l'impression 3D et ce résultat concluant, il y a fort à parier qu'il ne faudra pas longtemps avec qu'un nouveau modèle aille encore plus vite.