Smartphones Pixel : optimisez votre confort nocturne avec cette option cachée

Découvrez comment rendre l'écran de votre téléphone Pixel encore plus sombre la nuit grâce à la fonction “Encore Moins Lumineux”, idéale pour une utilisation dans l'obscurité. Suivez notre guide pour activer cette fonctionnalité cachée.

Les smartphones Pixel regorgent de fonctionnalités cachées, prêtes à sublimer votre expérience utilisateur. Parmi elles, le mode “Encore Moins Lumineux” se révèle particulièrement précieux pour les adeptes de la lecture nocturne ou pour ceux qui recherchent une utilisation plus discrète de leur appareil.

Smartphones Pixel : comment activer le mode Encore Moins Lumineux

Les appareils Google Pixel offrent une fonctionnalité pratique pour ceux qui trouvent l'écran encore trop lumineux dans l'obscurité : le mode Encore Moins Lumineux. Cachée dans les paramètres d'accessibilité et le menu des paramètres rapides, cette option est particulièrement utile dans des situations où même le réglage de luminosité le plus bas semble trop éclatant. Comme lors de la lecture au lit dans une pièce sombre ou lors de l'utilisation du téléphone dans un environnement où il est important de minimiser la perturbation lumineuse, par exemple dans un théâtre ou pendant une observation des étoiles. C'est aussi une fonctionnalité appréciable pour les personnes sensibles à la lumière vive ou celles qui cherchent à préserver leur vision nocturne.

Pour activer le mode Extra dim sur votre smartphone :

faites glisser deux fois vers le bas pour ouvrir les Paramètres rapides

balayez jusqu'à la troisième page

sélectionnez “Encore Moins Lumineux”

Ou bien :

allez dans Paramètres > Accessibilité

activez “Encore Moins Lumineux”

Bien sûr, n’oubliez pas de désactiver cette fonction en journée pour une meilleure lisibilité en reprenant ces étapes dans le sens inverse.