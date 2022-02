Samsung Expert RAW : l’application qui améliore les photos arrive sur plusieurs smartphones Galaxy

Samsung s’apprête à lancer sa nouvelle application Expert RAW sur plusieurs de ses smartphones Galaxy haut de gamme. On vous dévoile tous les appareils qui seront bientôt éligibles pour l’installer.

Samsung avait lancé l’année dernière une application nommée Expert RAW sur son Galaxy S21 Ultra. Alors que l’application est pour l’instant disponible en bêta, le leaker Ice Universe nous dévoile que Samsung compte bien la publier sur les magasins d’applications de différents smartphones Galaxy haut de gamme.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’application Expert RAW, celle-ci comprend un certain nombre de fonctions de photographie computationnelle pour améliorer les clichés, notamment le HDR multi-image, l'amélioration des performances en basse lumière par la fusion des données de plusieurs capteur mais aussi la capture de photos au format RAW sur le téléobjectif. Sur le Galaxy S21 Ultra, l’application avait notamment permis d’utiliser un mode « Pro » avec toutes les caméras du smartphone. Celui-ci était auparavant limité au capteur principal de 108 MP et au capteur ultra grand-angle.

Quels seront les smartphones éligibles pour l’application Expert RAW ?

D’après Ice Universe, Expert RAW sera disponible pour la série Galaxy S22 à partir du 25 février. De son côté, après une version bêta de plusieurs mois, le Galaxy S21 Ultra devrait avoir droit à l’application stable au mois de mars. Le premier smartphone pliable à recevoir l’application serait le Galaxy Z Fold 3 au mois d’avril.

Il faudra se montrer un peu plus patient avant de pouvoir installer l’application sur les Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy Z Fold 2, leur version n’étant prévu qu’à la fin du premier semestre 2022. On peut noter qu’Expert RAW ne sera pas disponible sur les Galaxy S21 et S21, ni sur les Galaxy S21, S21+, Note 20 ou encore le Galaxy Z Flip 3.

Voici un récapitulatif de tous les appareils Gaalxy de Samsung qui seront éligibles :

22 février

Début mars

Avril

Premier semestre de 2022