Le Xiaomi 17 Ultra écrase le Galaxy S25 Ultra dans ce test photo

Le Xiaomi 17 Ultra vient défier les meilleurs photophones du marché. Face au Galaxy S25 Ultra, le résultat est sans appel dans certaines conditions. Son capteur Leica impressionne, surtout lorsque la lumière vient à manquer.

La qualité photo reste l’un des critères essentiels pour les smartphones haut de gamme. Chaque année, les grands constructeurs lancent leurs nouveaux modèles avec l’ambition de dominer un segment très concurrentiel. Nous avions testé le Galaxy S25 Ultra peu après sa sortie. Si l’appareil impressionne par son design repensé et son superbe écran, la partie photo nous avait déçus en mode nuit. Ce constat a renforcé notre curiosité face à la concurrence, toujours plus agressive sur ce terrain.

Dans ce contexte, Xiaomi présente le 17 Ultra, son nouveau modèle haut de gamme équipé d’un capteur Leica. Ce smartphone vise clairement les sommets, et n’hésite pas à se mesurer au Galaxy S25 Ultra. Le site spécialisé NotebookCheck a organisé un comparatif photo entre les deux appareils. Le téléphone chinois s’appuie sur un capteur principal d’un pouce signé Omnivision, avec la technologie LOFIC. Face à lui, le S25 Ultra utilise un capteur de 200 mégapixels. Malgré sa résolution impressionnante, les résultats ne jouent pas toujours en sa faveur.

Le capteur Leica du Xiaomi 17 Ultra surpasse celui du Galaxy S25 Ultra en basse lumière

Selon les tests rapportés, les deux smartphones offrent des clichés comparables en pleine lumière. Mais dès que l’éclairage baisse, le Xiaomi 17 Ultra prend l’avantage. En intérieur ou au crépuscule, ses photos sont plus détaillées, avec une meilleure dynamique. L’image capturée se rapproche davantage de ce que perçoit l’œil humain. Le Galaxy S25 Ultra, lui, adoucit les contours et perd en précision dans les zones sombres.

La différence devient encore plus marquée de nuit. Lors de prises de vue en faible luminosité, le Xiaomi réussit à restituer les détails sans surexposer les sources lumineuses. Les clichés sont nets, équilibrés et peu bruités. Le Galaxy S25 Ultra, en revanche, affiche du grain, et perd de nombreuses informations visuelles. Le Xiaomi 17 Ultra confirme ainsi sa maîtrise sur un terrain où Samsung est habituellement solide. Ce résultat rebat les cartes sur le marché des photophones haut de gamme.