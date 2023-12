Cette vidéo de chat a été envoyée depuis l’espace, à 31 millions de km de la Terre

La NASA a réussi à streamer une vidéo envoyée depuis une distance phénoménale : 31 millions de kilomètres de la Terre. Elle a pourtant mis moins de 2 minutes à arriver chez nous.

Les grandes premières s'enchaînent pour la NASA. Il y a à peine un mois, le 14 novembre 2023 exactement, l'agence spatiale réussissait un exploit en tirant un laser à 16 millions de kilomètres de la Terre. Plus précisément, il s'agissait d'un échange de données entre la base terrienne et la sonde Psyché, en route vers un étrange monde fait de métal situé dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le trajet est encore long, Psyché ne devant arriver à destination qu'en 2029, ce qui laisse le temps à la NASA d'expérimenter.

Lire aussi – De la Terre à Mars en 60 jours, ce moteur de fusée révolutionnaire en serait capable

Cette fois-ci, l'idée était d'envoyer un signal vidéo en très haute définition vers la Terre, afin de vérifier comment se dérouleraient l'envoi et la réception d'informations en direct. Comme pour le 14 novembre, c'est un laser qui s'est chargé de la transmission. Il est parti de Psyché situé alors à 31 millions de kilomètres de notre planète et n'a mis que 1 minute et 31 secondes à arriver au télescope Hale en Californie. Chaque image du film a été envoyée en même temps au laboratoire Jet Propulsion, où les équipes ont pu le visionner en temps réel.

La NASA regarde en direct une vidéo envoyée depuis l'espace, à 31 millions de kilomètres de là

Pour cette première mondiale, quoi de mieux qu'une vidéo de chat ? C'est en effet Taters, animal de compagnie d'un employé du laboratoire, qui est à l'honneur. Pendant une quinzaine de secondes, on le voit chasser un pointeur laser avec enthousiasme. En surimpression, différentes informations comme l'orbite de Psyché, le dôme du télescope Hale, le taux de transfert de données du laser, et même le rythme cardiaque, la couleur et l'espèce de Taters.

“Cette réalisation souligne notre engagement à faire progresser les communications optiques en tant qu'élément clé pour répondre à nos futurs besoins en matière de transmission de données. […] Nous attendons avec impatience les progrès continus de cette technologie et la transformation de la façon dont nous communiquons lors des futures missions interplanétaires”, anticipe Pam Melroy, administratrice adjointe de la NASA. L'objectif final étant, entre autres, de pouvoir échanger très rapidement avec les futurs explorateurs de la planète Mars.