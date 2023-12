IA : des pirates vendent de faux titres musicaux des milliers de dollars

Des fraudeurs créent des musiques via l'intelligence artificielle et les vendent en faisant croire qu'ils ont piraté les prochains titres des artistes dont ils utilisent la voix. Certains morceaux se vendent des dizaines de milliers de dollars.

L'intelligence artificielle générative peut tout recréer ou presque. Si l'on pense spontanément à des photos ou des images, il ne faut pas oublier que les systèmes actuels sont parfaitement capables d'imiter nos voix. Des arnaques où les fraudeurs prennent la voix des proches ont ainsi vu le jour. Et si l'IA peut parler, elle peut aussi chanter. Reproduire les performances d'un artiste est d'autant plus facile que les données pour entraîner l'algorithme ne manquent pas. Il suffit de piocher dans la discographie existante et vous obtenez une chanson inédite de John Lennon.

N'oublions pas non plus la chanson virale qui a mis le feu aux poudres : Heart On My Sleeve de The Weeknd et Drake, entièrement créée grâce à l'IA. Son succès lui a valu d'être bannie des plateformes de streaming comme Spotify. Cela n'a pas découragé certains de continuer, mais dans un but beaucoup moins louable que la simple envie d'expérimenter la technologie. Le groupe Universal Music prévient que des pirates vendent des faux morceaux générés par IA en faisant croire qu'il s'agit de vrai titres pas encore sortis.

Des pirates utilisent l'IA pour créer des fausses musiques soi-disant volées et les vendent à prix d'or

La combine est assez simple. Le fraudeur créé un ou plusieurs extraits musicaux en utilisant l'intelligence artificielle pour imiter la voix d'un chanteur ou groupe connu. Il poste ensuite les résultats sur un forum spécialisé dans la vente d'avant-premières obtenues de manière illégale, en faisant croire qu'il a piraté la maison de disque ou autre. Mordant à l'hameçon, plusieurs personnes mettent en commun leurs économies pour obtenir la somme exorbitante demandée, allant de 5 000 à 30 000 dollars selon les cas.

Lire aussi – Google et Universal Music veulent monétiser les chansons générées par IA

Certains vont plus loin en postant les morceaux générés par IA sur les services de streaming audio légitimes. C'est ainsi qu'on peut voir sur Spotifiy par exemple des pages d'artistes nommées Juice AI ou Drake AI. Chaque fois qu'un des titres est joué, cela déclenche le paiement de droits d'auteur pour le pirate, pas pour la personne ou le label légitime. Sans parler de fraudes, le phénomène de la musique générée par IA est en pleine expansion. Universal Music note qu'en quelques mois, leur nombre a augmenté de 175 % sur les plateformes de streaming.

Source : TorrentFreak