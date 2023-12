RED by SFR : mauvaise nouvelle, les tarifs augmentent

L'opérateur RED by SFR profite de la fin d'année pour annoncer une augmentation de certaines de ses offres fixes à partir de janvier 2024. Surveillez votre boîte mail et votre facture.

Avec l'inflation record de ces derniers mois, heureusement en baisse, force est de constater que tout augmente. Pas seulement les produits de la vie quotidienne comme l'alimentation ou l'essence. Les smartphones vont encore voir leur prix grimper en 2024, tandis que les plateformes de streaming comme Netflix ne cessent de revoir leurs tarifs à la hausse. Les offres Internet et les forfaits mobiles ne font pas exception à la règle. Depuis le début de l'année, tous les opérateurs ajoutent régulièrement quelques euros sur la facture des abonnés. Sauf Free.

SFR est coutumier du fait, quitte à s'attirer les foudres des utilisateurs. Le fournisseur d'accès à Internet a même annoncé une augmentation pendant le Black Friday. Un choix pour le moins osé qui montre que le FAI ne cherche pas spécialement à faire passer la pilule en douceur. Cette fois-ci, ce sont les abonnés de sa filiale low cost RED by SFR qui vont devoir mettre la main à la poche. À partir de janvier 2024, le tarif de certains abonnés va gagner 1,49 € par mois.

Les tarifs de certaines offres fixes RED by SFR augmentent au 1er janvier 2024

On peut lire l'explication suivante : “dans un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique, …), nous sommes amenés à faire évoluer le tarif de votre offre. Le montant mensuel de votre abonnement augmentera donc de 1,49€ à compter de votre prochaine facture. Nous nous engageons à faire tout le nécessaire afin de continuer à vous délivrer un service de qualité”.

En clair : nos frais augmentent, nous le répercutons sur votre facture. Qui est concerné exactement ? Il n'y a pas eu d'annonce globale et les clients ont reçu un mail à ce propos. Pensez à vérifier votre dossier spam également, il est courant que ce genre de message s'y trouve. Autre possibilité : un encart se trouve au bas de votre dernière ou prochaine facture. Il contient le message cité plus haut. Comme d'habitude, vous avez le droit de quitter l’opérateur sans frais et sans payer les éventuels mois restant dus dans les 4 mois suivant la réception de l'annonce.