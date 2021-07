Le Galaxy S22 surpasse l’iPhone 12, Free est victime d’une grosse panne, le récap de la semaine

L'Exynos 2200 permettrait au Galaxy S22 d'être plus puissant que l'iPhone 12, les abonnés Free subissent une grosse panne nationale, Audacity collecte trop de données personnelles, voici le récap de la semaine !

Panique à bord cette semaine pour les abonnés Free et MyCanal qui ont dû faire face à une panne générale dans tout l’Hexagone. Si celle-ci a été due à un problème électrique et a donc été résolue, il n’en est rien du changement de CGU d’Audacity, qui s’est décidé à collecter les données personnelles de ses utilisateurs. Pendant ce temps, le Galaxy S22 et particulièrement son Exynos 2200 s’annoncent déjà comme la bombe de 2022, en surpassant notamment l’iPhone 12. Il se placera peut-être dans le classement Antutu, dont celui de juin couronne le Black Shark Pro. Enfin, sur une note insolite, n'oubliez pas qu’il n’est pas conseillé d’installer une antenne Starlink sur le capot de votre voiture.

Panne générale Free, MyCanal, CanalSat et TF1

Une immense panne a frappé les abonnés Free cette semaine, qui semble s'être étendue sur l'ensemble du territoire français métropolitain. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls : les services MyCanal, TF1 ou en CanalSat ont également rencontré quelques soucis techniques. Les équipes de MyCanal ont précisé que l'origine du problème remonte à une panne électrique à Boulogne-Billancourt, ville où se trouvent ses serveurs. Plus tôt, un incident s'est déclaré dans un magasin se situant à proximité du complexe. Les pompiers ont donc dû couper l'électricité le temps de terminer leur intervention.

Le Galaxy S22 sera plus puissant que l'iPhone 12

L’Exynos 2200 risque fort de faire les beaux jours de Samsung dans les années à venir. Alors même que le processeur est encore au stade de développement, les premiers benchmarks commencent à tomber. Il serait ainsi plus performant que la puce A14 qui propulse l’iPhone 12. Ce score, le SoC le doit notamment à son GPU signé AMD qui change clairement la donne du côté des graphismes, jusque là largement dominé par Apple et ses smartphones. Reste désormais à déterminer si l’iPhone 13 parviendra à maintenir sa première place.

Une antenne Starlink sur le capot d'une voiture

Au lancement de Starlink, Elon Musk a fait une promesse : apporter Internet partout, même dans les lieux les plus reculés de la planète. Visiblement, certains prennent cette déclaration un peu trop au pied de la lettre. C’est le cas de cet Américain qui, après avoir installé une antenne sur le capot de sa voiture, s’est rapidement fait arrêter par la police locale. Il l’utilisait notamment pour gérer son entreprise, ce qu’il a apparemment pris l’habitude de faire depuis son véhicule. Quand on lui a demandé si celle-ci ne lui gênait pas trop la vue pendant la conduite, il a simplement répondu : « Seulement quand je tourne à droite ».

Audacity est un peu trop curieux sur vos données personnelles

Audacity est un des logiciels open source les plus populaires du marché. Très complet, pratique et intuitif, il a surtout le mérite d’être gratuit, et ce, sans faire appel à la revente des données personnelles de ses utilisateurs. Du moins, c’était le cas avant son rachat par Muse Group, qui s’est empressé de modifier les CGU de l’application une fois la transaction faite. Désormais Audacity, récolte des informations telles que le système d’exploitation, l’adresse IP ou encore le pays de résidence, ainsi que « les données nécessaires à l’application de la loi, aux litiges et aux demandes des autorités ». Suite à la vague de mécontentement, la firme russe s’est justifiée en expliquant qu’il s’agit d’une maladresse dans la rédaction du document.

Le Black Shark Pro 4 domine le classement Antutu de juin

Comme chaque mois, Antutu révèle son classement des smartphones les plus puissants. En juin, c’est le Black Shark Pro 4 de Xiaomi qui domine le marché, suivi par le Red Magic 6 Pro et le OnePlus 9 Pro, à l’instar du mois dernier. Tout comme le reste du classement, l’ensemble de ces smartphones sont équipés du fameux Snapdragon 888 de Qualcomm. Du côté des smartphones milieu de gamme, c’est le Mi 11 Lite qui remporte la palme de la puissance. La seconde place revient au Honor 50 Pro, talonné par son modèle standard. Vous pouvez retrouver le classement complet dans notre article ci-dessous.

Nos tests de la semaine

Au programme cette semaine : la première tablette sous HarmonyOS, le dernier écran 4K de Huawei et le nouveau Xperia. Outre son système d’exploitation bien optimisé, la MatePad 11 profite d’un SoC puissant, d’un écran de qualité et d’un prix défiant toute concurrence : à partir de 399 €. Malheureusement, elle ne propose qu’un choix restreint d’applications et sa charge est un peu trop lente. Autre appareil Huawei, le MateView devient un écran secondaire parfait grâce sa dalle bien calibrée et le partage d’écran qui s’effectue sans problème. En revanche, la partie audio est un échec cuisant et son prix de 699 € ne vient pas arranger les choses. Pour finir, le Sony Xperia III est un excellent smartphone. Comme toujours, la partie audio est jouissive, tout autant que la partie photo et son écran OLED sublime. On note toutefois une luminosité un peu faible et un capteur selfie qui commence à être à la traîne.