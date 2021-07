Le Galaxy S22 est plus performant que l’iPhone 12, l’Exynos 2200 remplit toutes ses promesses

Le Galaxy S22 obtient un meilleur score en benchmark que l’iPhone 12. Il peut pour cela remercier son tout nouveau processeur, l’Exynos 2200, dont le GPU est signé AMD. Sur 3DMark Wild Life, le prochain flagship de Samsung marque 8134 points, contre 7442 points pour l’actuel d’Apple.

Le Galaxy S22 a pour le moment tout l’air d’être une petite bombe. Outre ses performances photo qui devraient encore nous en mettre plein la vue, un composant en particulier est au centre de toutes les convoitises : son processeur. On sait depuis quelques semaines que Samsung développe actuellement un SoC gravé en 4 nm et promis à de grandes choses. Objectif : surpasser la puce A14 de l’iPhone 12, la plus puissante du marché à l’heure actuelle.

L’Enynos 2200, qui sera sûrement le nom de ce nouveau processeur, a déjà tout d’un grand. En s’associant à AMD, Samsung a mis la main sur un GPU 30 % plus rapide que celui qui intègre l’Exynos 2100. Il ne manquait plus que les premiers benchmarks tombent pour confirmer sa supériorité par rapport à l’A14. C’est désormais chose faite, puisque le SoC obtient un score de 8134 à 50 FPS pour 3DMark Wild Life. C’est certes bien meilleur que le Galaxy S21 Ultra, qui lui monte à 5130 points à 30 FPS. Mais c’est surtout mieux que l’iPhone 12, qui de son côté se hisse à 7442 points à 40 FPS.

Le Galaxy S22 est plus puissant que l’iPhone 12, mais qu’en est-il de l’iPhone 13 ?

En plus d’être plus performant que le Snapdragon 888, l’autre le fleuron de l’industrie, l’Exynos 2200 parvient ainsi à faire mieux que son rival de toujours. La course est donc lancée pour les mois à venir, qui verront probablement surgir de nouvelles informations quant à la fiche technique du Galaxy S22, mais aussi de l’iPhone 13. En effet, s’il s’agit certes d’une très bonne nouvelle pour Samsung que son futur smartphone dépasse l’actuel d’Apple, il lui reste encore à faire ses preuves face au prochain iPhone.

On peut néanmoins se montrer optimiste pour le constructeur coréen, qui n’a pas encore fini de développer son processeur star. D’autant que la puissance n’est pas la seule caractéristique à prendre en compte, et que le Galaxy S22 a toutes ses chances pour s’imposer au niveau de la photo. En outre, on sait déjà que Samsung prépare le meilleur zoom optique jamais vu sur smartphone, et que les modèles standard et Plus bénéficieront d’un capteur principal 50 MP.

