AnTuTu révèle le top des smartphones Android les plus puissants de juin 2021

AnTuTu vient de publier le top des smartphones Android les plus puissants du mois dernier. En juin 2021, le classement des smartphones haut de gamme les plus véloces a été à nouveau dominé par le Black Shark 4 Pro de Xiaomi. De son côté, le top 10 des téléphones plus abordables montre toujours en tête le Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Réglé comme une horloge, AnTuTu a publié sur son site web officiel le classement des smartphones Android qui ont réalisé les meilleurs scores sur son outil de benchmarking en juin. Comme toujours, deux classements de 10 téléphones sont proposés : un top pour les appareils les plus premium et un top pour les terminaux milieu de gamme.

Comme c'était le cas en mai et en avril, le Black Shark 4 Pro de Xiaomi arrive en tête du classement des smartphones haut de gamme. Le smartphone gaming est suivi par le Red Magic 6 Pro et le OnePlus 9 Pro. Le podium est donc similaire au mois dernier.

Les Honor 50 font une entrée remarquée dans le top des smartphones milieu de gamme

C'est également le cas du reste du classement. On remarquera uniquement que le ROG Phone 5, le puissant smartphone pour gamers d'Asus, a pris la place du Realme GT. Le Xiaomi Mi 11 Ultra continue de fermer la marche. Notez que tous les smartphones du classement sont propulsés par le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Le chipset ne laisse aucune place pour les SoC conçus par Mediatek ou HiSilicon, la division consacrée aux puces de Huawei.

Passons au classement des téléphones milieu de gamme. Comme en mai, le Xiaomi Mi 11 Lite arrive en tête. Cette fois, il est talonné par le Honor 50 Pro, le premier flagship de Honor alimenté par un SoC Snapdragon développé par Qualcomm. En troisième position, on trouve le Honor 50 standard. La gamme des Honor 50 signe le grand retour de Honor, ex-filiale de Huawei, sur le devant de la scène.

Du reste, on notera la présence de plusieurs téléphones alimentés par des puces Mediatek ainsi que des chipsets développés par HiSilicon, les Kirin. Les Huawei Nova 8, Nova 8 Pro et Nova 7 ferment le classement des téléphones plus abordables. Que pensez-vous de ce classement ? On attend votre avis dans les commentaires.