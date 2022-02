Galaxy 22 : achetez-le moins cher maintenant grâce à ce bon plan

À peine lancés, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra de Samsung sont déjà 70 € moins cher sur la boutique de Bouygues Télécom. Le modèle de base est ainsi à 789 € au lieu de 859 € dans sa version avec 128 Go de stockage grâce à une ODR. Celle de 256 Go est à 839 € au lieu de 909 €. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

C'est au cours d'une conférence Unpacked diffusée en ligne ce mercredi 9 février 2022 que Samsung a présenté ses nouveaux smartphones de la ligne Galaxy S. Après plusieurs mois de spéculations, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont disponibles à l'achat. Le plus petit de la fratrie, à savoir le S22 est proposé au tarif de départ de 859 €, comme son prédécesseur. Et il est déjà possible de l'acheter moins cher.

Bouygues Télécom propose en effet le Galaxy S22 à 789 € au lieu de 859 €, ce qui correspond à une réduction de 70 €. Vous pouvez profiter de cette remise via une ODR (voir les conditions) qui est aussi valable sur la version 256 Go. Son prix conseillé étant de 909 €, cette dernière vous reviendra au final à 839 €.

Sachez que cette offre de remboursement est aussi valable sur les deux modèles supérieurs, les Galaxy S22+ et S22 Ultra. Vous pouvez ainsi acheter le S22+ dans sa version 8/128 Go sous la barre des 1000 €, soit à 989 € au lieu de 1059 €. Enfin, le Galaxy S22 Ultra dont le prix de lancement est fixé à 1259 € pour la configuration de base (8/256 Go) revient à 1189 €.

Aussi, en cumulant le bonus de reprise de 100 € de la part de Samsung, le prix du Galaxy S22 Tombe à 689 €, le S22+ à 889 €. Le bonus reprise de 150 € pour le S22 Ultra, cumulé au 70 de Bouygues permet d'avoir le smartphone à 1 039 € !

Venons-en pour finir aux caractéristiques toute la nouvelle gamme évolue en adoptant un nouveau SoC. Samsung y a en effet intégré sa nouvelle puce maison, l'Exynos 2200 gravé en 4nm. Celle-ci est épaulée par 8 Go à 12 Go de RAM selon le modèle. On retrouve à nouveau un écran Super AMOLED de haut vol sur les trois smartphones, avec une fréquence de rafraichissement variable allant jusqu'à 120 Hz. N'hésitez pas à consulter notre dossier sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra pour tout savoir des nouveaux smartphones de Samsung.