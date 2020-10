Le Galaxy Fold aura droit à des nouveautés du Z Fold 2 dans la prochaine mise à jour

Samsung est en train de porter certaines des nouveautés du Galaxy Z Fold 2 sur le premier Galaxy Fold dans une prochaine mise à jour. Mode DeX sans fil, App Pair, ou le multi-fenêtrage amélioré en font partie.

Le tout premier Galaxy Fold était vraiment un produit pour les plus grands fans de la marque. L'objet, dont le prix dépasse les 2000 euros, est considéré comme le premier du genre, et venait forcément avec son lot de problèmes. Tant et si bien que 24 heures seulement après avoir reçu le produit on trouvait déjà des influenceurs rapporter que l'écran de leur Galaxy Fold s'était déjà cassé.

Ce qui n'a pas empêché Samsung de persévérer en lançant un Galaxy Z Flip et un Galaxy Z Fold 2 nettement plus aboutis. De quoi faire une belle jambe aux tout premiers clients de la catégorie pliable, nous direz-vous. Et bien pas forcément : loin d'oublier ses early adopters, Samsung a prévu au contraire d'apporter des nouveautés héritées du Z Fold 2 dans une prochaine mise à jour.

Samsung ne laisse pas tomber les clients du Galaxy Fold 1

La première d'entre-elles c'est le mode DeX sans fil. Ce mode permet de profiter de l'expérience Samsung DeX sans aucun adaptateur, du moment où vous possédez une télévision compatible. L'écran interne du Fold peut alors se convertir en un trackpad un rien bling bling. La fonctionnalité sera facile d'accès dans les réglages rapides.

Un App Pair revu et corrigé arrive également : il s'agit d'un menu rapide présentant les applications les plus utilisées. OneUI va également améliorer le multi-fenêtrage – qui permet d'afficher simultanément 3 applications sur l'écran interne de l'appareil. Les photographes mobiles vont également bénéficier d'une série de nouvelles fonctionnalités.

La première c'est Capture View Mode qui permet de prévisualiser jusqu'à 5 prise sur la gauche de l'écran principal du Galaxy Fold. La vue en direct est alors sur la droite. Il y a également Dual Preview et Rear Camera Selfie – qui transforment le petit écran à l'avant en un aperçu dynamique pour les capteurs photo principaux. Mais ce n'est pas tout : le mode Pro Video arrive sur le Galaxy Fold.

Et avec lui des fonctionnalités avancés comme l'histogramme d'étendue dynamique, l'enregistrement vidéo “cinéma” à 24 FPS, le format 21:9 ou encore l'affichage de repères dynamiques pour la mise au point. Samsung va également proposer Single Take, la fonctionnalité qui prend automatiquement des contenus pour vous et crée ensuite pour vous une vidéo et un GIF amusant par exemple.

A priori, toutes ces nouveautés devraient débarquer avec OneUI 2.5 – déjà disponible sur les S20 – sur le premier smartphone pliable de Samsung. Pour l'heure la marque ne donne néanmoins pas de calendrier.