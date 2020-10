Les Galaxy de Samsung bloqueront automatiquement les appels indésirables

Samsung a signé un partenariat avec la société Hiya autour du blocage des appels indésirables. Désormais, les appels suspects seront automatiquement bloqués sur les derniers smartphones Galaxy. Cependant, on ne sait pas encore si ce partenariat concernera le marché français.

Il arrive à tout le monde de recevoir des appels indésirables, que ce soit de la publicité avec quelqu’un au bout du fil ou alors des tentatives de fraude via une boîte vocale automatisée. Samsung va travailler avec la société américaine Hiya pour bloquer automatiquement ce genre d’appels à l’avenir, via sa fonctionnalité Smart Call.

L’expertise d’Hiya sera directement intégrée dans les fonctionnalités des produits Samsung. Il faudra cependant l’activer manuellement en allant dans les paramètres dédiés aux appels. Pour le moment, seul le Galaxy Note 20 sera servi par ce service, mais les autres smartphone Galaxy sortis cette année devraient aussi en profiter. On image que les futurs produits de la marque, comme le Galaxy S21, devrait également être concerné.

Les autres constructeurs proposent aussi leurs solutions

Ce n’est pas la première fois qu’un smartphone Android va bloquer les appels indésirables. Google propose par exemple la même chose sur ses Pixel avec Screen Call. Lorsque vous recevez un appel, celui-ci est automatiquement bloqué, sans que l’utilisateur ait à faire quoi que ce soit.

Le partenariat entre Samsung et Hiya est donc une bonne chose, sur le papier. Pourtant, on se souvient que tout n’a pas toujours été rose chez la société basée à Seattle. En 2019, Hiya avait été accusée de récolter abondamment les données personnelles de ses utilisateurs, sans forcément que ceux-ci soient au courant. Hiya avait admis la chose, affirmant que les informations étaient récoltées seulement lorsque l’application était ouverte et après accord de l’utilisateur.

Le démarchage téléphone est un réel fléau qui agace la majorité des utilisateurs. On estime qu’en 2018, ce sont presque 18 milliards d’appels qui leur était dédié dans le monde. Les constructeurs travaillent donc sur leurs propres solutions, mais il existe également des applications tierces qui permettent d’éviter ce genre de désagréments.

