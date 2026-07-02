Le forfait Navigo Annuel enfin disponible sur smartphone Android, et bientôt sur iPhone

Après une longue attente, il est enfin possible d'utiliser son smartphone Android pour valider son passe Navigo Annuel. Pour les propriétaires d'iPhone, il va falloir se montrer un peu plus patient.

Après de multiples retards, ça y est, Île-de-France Mobilités annonce officiellement le lancement de la compatibilité de son application avec le Navigo annuel. Les utilisateurs vont donc pouvoir valider leur passe simplement en présentant leur smartphone à la borne, sans besoin d'un autre support physique.

“Votre smartphone devient votre titre de transport, il suffit de passer votre téléphone au niveau d’un valideur (même pas besoin de le déverrouiller) pour valider votre forfait Navigo Annuel et emprunter les transports”, explique l'entité. Cette fonctionnalité était déjà disponible pour d'autres forfaits, comme le Navigo Mensuel, et on ne pensait pas attendre si longtemps pour que le Navigo Annuel soit pris en charge.

Le Navigo Annuel enfin disponible sur smartphone, Android servi avant l'iPhone

Le déploiement commence ce 2 juillet 2026 pour les smartphones Android uniquement, et sera progressif. Vous ne verrez donc pas forcément l'option débloquée sur votre appareil dès aujourd'hui. Sur iPhone, il faudra encore patienter quelques semaines supplémentaires, puisqu'Île-de-France Mobilités évoque une disponibilité “d'ici septembre”, sans se montrer plus précis. On comprend que l'arrivée du Navigo Annuel sur iOS pourrait se produire dans le courant de l'été, à partir du mois d'août. Enfin, à la rentrée 2027, le forfait imagine R débarquera également sur smartphone pour les étudiants.

Voici la procédure à suivre pour transférer votre abonnement Navigo Annuel vers votre smartphone :

Sur l’application Île-de-France Mobilités, rendez-vous dans l’onglet “Mon espace”.

Si vous ne l’êtes pas déjà, connectez-vous à votre espace personnel en cliquant sur “Me connecter/m’inscrire”.

Appuyez sur “Transférer mon Navigo Annuel”.

L’application va d’abord vérifier votre éligibilité, il vous faudra maintenir votre Passe Navigo au dos du téléphone pour une communication NFC entre les deux dispositifs.

Si vous êtes éligible, votre contrat Navigo Annuel sur passe est transféré sur votre téléphone en quelques secondes.

Et voilà, vous pouvez désormais valider avec votre mobile dans les transports, une solution bien plus pratique que de toujours avoir son passe Navigo sur soi et de le sortir à chaque fois qu'on prend un métro, un bus, un tramway ou un train.